Сенников — о матче с Сербией: «Не думаю, что произошли фундаментальные изменения»

Бывший защитник «Локомотива Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Кардинальных подвижек со стороны УЕФА не произошло. Да, Сербия — сильный соперник, но матч же товарищеский. Пока нас не вернули в официальные соревнования, радоваться нечему. Я не думаю, что произошли фундаментальные изменения. Ждем официальных игр. Да, команда европейская, но это еще ничего не значит. Посмотрим, как будет развиваться дело», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Сенникова.

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.