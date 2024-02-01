Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

1 февраля, 02:33

Сенников — о матче с Сербией: «Не думаю, что произошли фундаментальные изменения»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Локомотива Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Кардинальных подвижек со стороны УЕФА не произошло. Да, Сербия — сильный соперник, но матч же товарищеский. Пока нас не вернули в официальные соревнования, радоваться нечему. Я не думаю, что произошли фундаментальные изменения. Ждем официальных игр. Да, команда европейская, но это еще ничего не значит. Посмотрим, как будет развиваться дело», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Сенникова.

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005547134_podvijek_so_storonyi_uefa_ne_proizoshlo_sennikov__o_matche_s_serbiey
Дмитрий Сенников
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
0
Читайте также
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин: «Сборная Сербии — очень серьезный соперник»

Канчельскис: «Сербия — сильнейшей соперник сборной России за время отстранения»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости