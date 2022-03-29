Гол Крамарича принес сборной Хорватии победу над Болгарией в товарищеском матче

Сборная Хорватии одержала победу над командой Болгарии (2:1) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшен Сити» в Катаре.

В составе хорватской сборной забитыми мячами отметились полузащитник Лука Модрич с пенальти и нападающий Андрей Крамарич. У болгар единственный гол на счету нападающего Кирилла Десподова.

Отметим, что на 63-й минуте игры красную карточку получил защитник хорватов Дуе Чалета-Цар, а на 70-й — Десподов.

В другом товарищеском матче сборная Узбекистана победила команду Уганды со счетом 4:2.

Товарищеские матчи

Хорватия — Болгария — 2:1 (0:0)

Голы: Десподов, 69 (0:1). Модрич, 76 — с пенальти (1:1). Крамарич, 80 (2:1).

Хорватия: Ивушич, Вида (Перишич, 46), Чалета-Цар, Баришич, Шкорич (Понграчич, 27), Оршич, Пашалич, Влашич (Крамарич, 62), Моро (Ковачич, 46), Майер (Модрич, 72), Ливая (Будимир, 62).

Болгария: Вуцов, Йорданов, П.Христов, Турицов (Орачев, 69), А.Христов, Неделев (Цонев, 84), Чочев (Костадинов, 61), Малинов (Янков, 84), Десподов, Кирилов (Йомов, 62), Минчев (А.Илиев, 46).

Предупреждения: Чалета-Цар, 33. Десподов, 65. Баришич, 78. П.Христов, 86. Понграчич, 89.

Удаления: Чалета-Цар, 63. Десподов, 70.

Судья: Аль-Марри (Катар).

29 марта. Эр-Райян. Стадион «Эдьюкейшен Сити».