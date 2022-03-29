Гол Эриксена принес сборной Дании победу над Сербией в товарищеском матче
Сборная Дании одержала победу над командой Сербии (3:0) в товарищеском матче.
Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
В составе хозяев забитыми мячами отметились защитник Йоаким Мехле, а также полузащитники Йеспер Линдстрем и Кристиан Эриксен.
Напомним, что 27 марта Эриксен отметился забитым мячом в товарищеской игре против команды Нидерландов (2:4). Это был первый матч 30-летнего датчанина после перенесенного на чемпионате Европы — 2020 сердечного приступа.
В других товарищеских встречах Словакия победила Финляндию (2:0), а Швейцария сыграла вничью с Косово (1:1).
Товарищеские матчи
Дания - Сербия - 3:0 (1:0)
Голы: Мехле, 15 (1:0). Линдстрем, 53 (2:0). Эриксен, 57 (3:0).
Дания: Шмейхель, Вестергор, Андерсен (Нельссон, 66), Кристенсен, Мехле, Эриксен (Максе, 80), Нергор, Хейбьерг (Йенсен, 66), Линдстрем (Брун Ларсен, 57), Дольберг (Корнелиус, 56), Сков Ольсен (Биллинг, 80).
Сербия: Райкович, Велькович (Настасич, 46), Миленкович, Павлович (С.Митрович, 73), Тадич, Гудель, Живкович (Радоньич, 46), Костич, Лукич (Йович, 46. У.Рачич, 79), С.Милинкович-Савич, А.Митрович (Груич, 62).
Судья: Цвайер (Германия).
29 марта. Копенгаген. Стадион «Паркен».