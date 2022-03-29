Кристиан Эриксен будет капитаном сборной Дании в товарищеском матче с Сербией

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен будет назначен капитаном сборной Дании в товарищеском матче с командой Сербии, сообщает Daily Mail.

По данным источника, капитан датской команды Каспер Шмейхель решил передать капитанскую повязку Эриксену.

Матч против Нидерландов стал для Эриксена первым в составе сборной за 9 месяцев. 12 июня 2021 года во время игры против сборной Финляндии (0:1) на Евро-2020 у футболиста произошла остановка сердца. Врачам удалось реанимировать игрока, ему сделали операцию и установили дефибриллятор.

Товарищеский матч Дания — Сербия состоится сегодня, 29 января. Начало — в 19.00 (мск).