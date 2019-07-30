Хет-трик Мюллера помог "Баварии" разгромить "Фенербахче" в полуфинале турнира в Мюнхене

"Бавария" разгромила "Фенербахче" (6:1) в полуфинальном матче предсезонного турнира Audi Cup. В составе мюнхенской команды хет-триком отметился нападающий Томас Мюллер и по разу отличились полузащитники Ренату Санчеш, Леон Горецка и форвард Макс Крузе​.

Мюнхенцы сыграют в финале соревнований с "Тоттенхэмом", который ранее обыграл "Реал". "Фенербахче" сыграет с мадридским клубом в матче за третье место.

Товарищеский матч

Audi Cup

"Бавария" – "Фенербахче" – 6:1 (5:0)

Голы: Ренату Санчеш, 22 (1:0). Горецка, 28 (2:0). Мюллер, 31 (3:0). Коман, 40 (4:0). Мюллер, 44 – с пенальти (5:0). Мюллер, 59 (6:0). Крузе, 64 (6:1).

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Зюле (Дэйвис, 59), Боатенг (Павар, 61), Киммих, Алаба (Толиссо, 60), Горецка, Тиагу Алькантара (Цайзер, 74), Гнабри (Мюллер, 20), Ренату Санчеш (Хави Мартинес, 60), Коман (Сингх, 60), Левандовски (Арп, 74).

"Фенербахче": Харун Текин, Садык Чифтпынар, Хасан Али (Дирар, 24), Исла (Саглам, 46), Жаилсон, Мехмет Экиджи (Рейес, 46), Мендеш Родригеш (Зайц, 46), Озан (Кадиоглу, 71), Крузе, Моузес (Сайядманеш, 66), Муричи.

Предупреждения: Исла, 43. Саглам, 81.

Судья: Брих (Германия).

30 июля. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Реалом" в полуфинале турнира в Мюнхене