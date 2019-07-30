Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Реалом" в полуфинале турнира в Мюнхене

"Реал" проиграл "Тоттенхэму" (0:1) в полуфинальном матче турнира Audi Cup. Встреча проходила в Мюнхене (Германия). В составе победителей единственный гол на 22-й минуте игры забил форвард Харри Кейн​.

"Шпоры" вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары "Фенербахче" - "Бавария".

Товарищеский матч

Audi Cup

"Реал" – "Тоттенхэм" – 0:1 (0:1)

Гол: Кейн, 22.

"Реал": Навас, Серхио Рамос, Варан (Начо, 65), Карвахаль (Одриосола, 80), Марселу (де ла Фуэнте, 80), Кроос (Винисиус Жуниор, 64), Модрич (Сеоане, 80), Васкес (Вальверде, 65), Азар (Иско, 80), Бензема (Диас, 80), Родригу (Кубо, 80).

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига (Ллорис, 46), Алдервейрелд (Лукас Моура, 46), Фертонген (Санчес, 46), Роуз (Георгиу, 46), Фойт (Танганга, 46), Ндомбеле (Уокер-Питерс, 46), Эриксен (Скипп, 46), Уинкс (Сиссоко, 46), Ламела (Алли, 46), Кейн (Пэрротт, 66), Сон Хын Мин (Нкуду, 66).

Предупреждения: Георгиу, 54. Серхио Рамос, 64.

Судья: Штилер (Германия).

30 июля. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

"Реал" - "Тоттенхэм": ошибка Марселу позволила Кейну открыть счет в матче