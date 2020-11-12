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Гризманн: «Нужно думать о субботнем матче с Португалией»

07:35
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после поражения от Финляндии в товарищеском матче (0:2) отметил высокую организованность соперника. Также он добавил, что важнее будет игра с Португалией в субботу.

- У нас было два-три момента с Маркусом Тюрамом. Если бы он их использовал, это была бы другая игра, — цитирует GFFN Гризманна. - Кроме того, соперники были хорошо организованы в обороне, и нам не удавалось найти моменты и создать опасность у их ворот. Теперь нам нужно посмотреть, что мы сделали плохо, и уже думать о субботней игре против Португалии.

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