Гризманн: «Нужно думать о субботнем матче с Португалией»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после поражения от Финляндии в товарищеском матче (0:2) отметил высокую организованность соперника. Также он добавил, что важнее будет игра с Португалией в субботу.

- У нас было два-три момента с Маркусом Тюрамом. Если бы он их использовал, это была бы другая игра, — цитирует GFFN Гризманна. - Кроме того, соперники были хорошо организованы в обороне, и нам не удавалось найти моменты и создать опасность у их ворот. Теперь нам нужно посмотреть, что мы сделали плохо, и уже думать о субботней игре против Португалии.