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Сегодня, 17:55

Семак: «Никаких задач перед «Зенитом» не будет стоять в товарищеском матче с «Сепаханом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что перед игроками команды не будет стоять никаких задач в товарищеском матче с иранским «Сепаханом».

— По поводу следующего домашнего товарищеского матча: чем обусловлен выбор соперника? Есть ли какие-то особые задачи, или матч назначен, чтобы поддержать тонус команды?

— Особых задач нет, мы один матч сыграли в гостях, второй матч сыграем дома. Такой обратный жест добрых друзей, скажем так. Никаких задач эта игра не несет, кроме поддержания функционального состояния, чтобы заполнить ту паузу, которая у нас будет для матчей сборных команд.

Первый матч между «Зенитом» и «Сепаханом» (0:2) состоялся в феврале 2022 года на стадионе «Накш?э Джахан». Ответная встреча пройдет 7 сентября на «Газпром Арене».

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Сепахан
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