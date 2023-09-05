В «Сепахане» сообщили, что болельщики клуба не посетят матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Пресс-атташе «Сепахана» Масуд Саиди выразил сомнение в том, что иранские болельщики посетят товарищеский матч команды против «Зенита».

«Будут ли иранские болельщики на товарищеском матче «Зенита» и «Сепахана»? Так не думаю. Не уверен, что болельщики нашей команды смогут посетить матч в Санкт-Петербурге», — приводит слова Саиди Sport24.

Игра между «Зенитом» и «Сепаханом» состоится 7 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Первый товарищеский матч между этими клубами прошел 17 февраля 2023 года, тогда петербуржцы на стадионе «Накш-э Джахан» уступили со счетом 0:2.