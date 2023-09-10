Флик — о поражении Германии от сборной Японии: «Мы дико разочарованы»

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик высказался после поражения своей команды от сборной Японии (1:4) в товарищеском матче.

«Прежде всего, мы дико разочарованы. Мы должны признать, что Япония — хорошая команда. На данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обыграть такую компактную защиту. Их просто недостаточно. Мы начали игру. ну, первый шанс, который был у Японии, это гол. Потом мы отыгрались и сделали счет 1-1, потом сразу же снова пропустили. Я не думаю, что можно винить команду в чем-либо. Они пытались снова и снова, но потом происходили индивидуальные ошибки. Соперник этим воспользовался и заслужил победу», — приводит RTL слова Флика.

Следующий товарищеский матч Германия проведет 12 сентября против Франции.

Немцы автоматически квалифицированы на Евро-2024, поскольку будут принимать турнир в своей стране.