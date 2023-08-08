Тухель — о матче с «Монако»: «У нас многое получилось хорошо, но нам еще есть куда расти»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу команды над «Монако» в товарищеском матче (4:2).

«У нас многое получилось хорошо, но нам еще есть куда расти. Мы начали очень хорошо, должны были выйти вперед, но затем немного потеряли контроль из-за собственных ошибок. Но потом нам удалось сохранить спокойствие, мы получили заслуженное преимущество, потому что у нас получилась хорошая концовка первого тайма. Во втором тайме, как по мне, мы немного переборщили с владением мячом на своей половине поля, и в некоторых действиях мы могли быть более аккуратными. В целом это был хороший матч с хорошим результатом, но нужно еще поработать над некоторыми моментами», — цитирует Тухеля пресс-служба официального сайта клуба.

12 августа «Бавария» сыграет против «Лейпцига» в рамках матча за Суперкубок Германии. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. «Монако» 13 августа встретится с «Клермоном» в матче чемпионата Франции. Начало игры — в 16.00 по московскому времени.