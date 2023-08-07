«Монако» проиграл «Баварии» в товарищеском матче, Головин вышел в стартовом составе

«Бавария» обыграла «Монако» в товарищеском матче — 4:2.

У мюнхенцев отличились Конрад Лаймер, Джамаль Мусиала, Серж Гнабри и Лерой Сане. У монегасков голы забили Такуми Минамино и Виссам Бен Йеддер.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту.

«Бавария» сыграет в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» 12 августа. «Монако» встретится с «Клермоном» в матче чемпионата Франции 13 августа.