Фанаты «Спартака» повторят перформанс в память о Цымбаларе перед матчем в субботу

Как стало известно «СЭ», РФС и болельщики «Спартака» готовят перфоманс перед матчем памяти Ильи Цымбаларя, в котором встретятся легенды красно-белых и сборная мира.

Болельщики приготовили ремейк баннера «Всегда в наших сердцах», который вывешивался весной 2014 года вскоре после смерти Ильи (в декабре 2013-го). Кроме того, для демонстрации на табло подготовлен ролик-караоке с песней «Последняя поэма» в исполнении болельщиков — трогательный эпизод из фильма «Тренер». Кроме того, в матче примет участие сын Ильи Олег, а первый удар по мячу нанесет внук Даниэль.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится в субботу, 9 сентября, и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.