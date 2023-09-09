Тимощук — о матче легенд: «Физические кондиции многим не позволяют садиться за линию мяча»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об участии в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Хорошая игра, «Спартак» хорошо пользуется моментами, зонами. Очень много обрезаем в атаке. Понятно, физические кондиции многим не позволяют садиться за линию мяча. Часто в меньшинстве обороняемся. Нужно вносить коррективы. «Спартак» грамотно освежает игру, выпустили молодежь! Стараемся этому противодействовать», — сказал Тимощук «СЭ».

Легенды «Спартака» на данный момент обыгрывают сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя со счетом 2:0. Игра проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».