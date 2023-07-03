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Сегодня, 12:02

Ерохин ответил, сможет ли «Зенит» обогнать «Спартак» по победам в «Кубке PARI Премьер»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, важно ли петербургской команде обойти «Спартак» по количеству побед в летнем предсезонном турнире.

«В ближайший планах подготовиться к Суперкубку. У нас задача побеждать в каждом матче. Сможет ли «Зенит» в обозримом будущем обогнать «Спартак» по победам в «Кубке PARI Премьер»? Это не такой турнир... Не думаю, что идет подсчет этого показателя. Это предсезонный турнир — первая задача подготовиться. Победа станет бонусом в плане психологии больше», — цитирует Ерохина Metaratings.ru.

Предсезонный турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие «Зенит», азербайджанский «Нефтчи», сербская «Црвена звезда» и турецкий «Фенербахче».

В первом матче на турнире «Кубок Премьер» петербургская команда обыграла «Нефтчи» со счетом 3:1.

Источник: https://metaratings.ru/news/erokhin-smozhet-li-zenit-obognat-spartak-po-pobedam-v-kubke-pari-premer-ne-dumayu-chto-idyot-podschyot-etogo-263222/
Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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