Дубль Пулишича помог "Челси" обыграть "Зальцбург"

"Челси" одержал победу над "Зальцбургом" (5:3) в товарищеском матче в Австрии. В составе лондонской команды дублем отметился нападающий Кристиан Пулишич, по разу отличились – Росс Баркли, Педро Родригес, Миши Батшуайи.
Товарищеский матч
"Зальцбург" – "Челси" – 3:5 (0:3)
Голы: Пулишич, 20 (0:1). Баркли, 23 – с пенальти (0:2). Пулишич, 28 (0:3). Онгене, 50 (1:3). Педро, 57 (1:4). Минамино, 85 – с пенальти (2:4). Батшуайи, 88 (2:5). Минамино, 90+2 (3:5).
"Зальцбург": Станкович (Кен, 46), Ульмер (Менса, 46), Понграчич (Онгене, 46), Р.Кристенсен (Фаркаш, 46), Самассеку (Юнузович, 46), Ашимеру (Бернед, 46), Собослои (ван дер Верфф, 46), Камара (Окугава, 46. Минамино, 75), Мвепу (Диарра, 46), Хван Хи Чхан (Дака, 46), Холанд (Койта, 46).
"Челси": Аррисабалага, Зума, Давид Луиз (Маунт, 74), Эмерсон (Алонсо, 75), Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Баркли, Пулишич (Томори, 74), Жоржинью (Кенеди, 74), Ковачич (А.Кристенсен, 81), Педро, Абрахам (Батшуайи, 75).
Предупреждения: Зума, 41. Минамино, 79.
31 июля. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".