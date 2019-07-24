"Бавария" одержала победу в матче с "Миланом"

"Бавария" обыграла "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов.

Единственный мяч в концовке первого тайма забил Леон Горецка. "Бавария" набрала шесть очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. У "Милана" ноль очков и последняя, 12-я позиция.

Международный кубок чемпионов

"Бавария" (Германия) - "Милан" (Италия) - 1:0 (1:0)

Гол: Горецка, 45+3.

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Зюле, Павар, Киммих (Михалевич, 46), Горецка, Толиссо (Тиагу Алькантара, 46), Коман (Алаба, 59), Ренату Санчеш (Сингх, 59), Мюллер (Штиллер, 80), Дэйвис, Арп.

"Милан": Дж.Доннарумма, Стринич, Калабрия, Эрнандез (Конти, 45), Габбиа, Билья, Хакан Чалханоглу, Пентек, Мальдини (Кутроне, 58), Самуэль Кастильехо (Мионич, 90+1), Борини (Брешанини, 90+1).

Предупреждение: Хакан Чалханоглу, 49.

Судья: Чапман (США).

24 июля. Канзас-Сити. Стадион "Children's Mercy Park".