«Аталанта» проведет товарищеский матч с «Вест Хэмом»

«Аталанта» на официальном сайте сообщила о проведении товарищеского матча против «Вест Хэма».

Встреча пройдет 7 августа. 16 июля «Аталанта» в товарищеском матче победила «Альбиногандино» со счетом 13:0, один из мячей в этой игре забил российский полузащитник Алексей Миранчук.

Первый матч чемпионата Италии «Аталанта» проведет 22 августа против «Торино».