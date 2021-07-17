«Аталанта» проведет товарищеский матч с «Вест Хэмом»
08:55
«Аталанта» на официальном сайте сообщила о проведении товарищеского матча против «Вест Хэма».
Встреча пройдет 7 августа. 16 июля «Аталанта» в товарищеском матче победила «Альбиногандино» со счетом 13:0, один из мячей в этой игре забил российский полузащитник Алексей Миранчук.
Первый матч чемпионата Италии «Аталанта» проведет 22 августа против «Торино».
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