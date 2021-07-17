Футбол
Товарищеские матчи
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Суперкубок России
Кубок Матч Премьер 2021
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

«Аталанта» проведет товарищеский матч с «Вест Хэмом»

08:55
Теги:

«Аталанта» на официальном сайте сообщила о проведении товарищеского матча против «Вест Хэма».

Встреча пройдет 7 августа. 16 июля «Аталанта» в товарищеском матче победила «Альбиногандино» со счетом 13:0, один из мячей в этой игре забил российский полузащитник Алексей Миранчук.

Первый матч чемпионата Италии «Аталанта» проведет 22 августа против «Торино».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Буду, как Хабиб, smash делать». Ислам Махачев отжимается на двух пальцах и не проигрывает раунды с 2016-го
Толпа мужчин устроила драку у кафе в Нижнем Новгороде
Почему Пугачева проигнорировала похороны Стефановича
"Приятного мало": жена госпитализированного Боярского о его состоянии
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд