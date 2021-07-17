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«Рубин» — «Сочи»: прямая трансляция матча товарищеского турнира

14:00
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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17 июля в Химках «Рубин» сыграет против «Сочи» в матче товарищеского турнира Кубка Матч Премьер. Встреча начнется в 16.00 (мск).

Ранее в рамках данного турнира команда Леонида Слуцкого обыграла с минимальным счетом «Химки» — 1:0, а также разгромно проиграла «Спартаку» — 0:4.

«Сочи» Владимира Федотова уступила красно-белым (0:4) и выиграла у «Химок» — 3:2.

Следить за трансляцией матча «Рубин» — «Сочи» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Рубин — Сочи

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