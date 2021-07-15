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Хавбек «Динамо» Грулев получил травму в контрольном матче

19:50
Вячеслав Грулев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Грулев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев был заменен из-за травмы в первом тайме контрольного матча с венгерским МТК. Вместо 22-летнего россиянина на поле вышел форвард Клинтон Нжи.

О характере повреждения Грулева станет известно позднее.

В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей за московский клуб, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

23 июля «Динамо» сыграет с «Ростовом» в первом туре Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

Динамо — МТК

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Константин Алексеев все материалы автора

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