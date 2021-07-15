Хавбек «Динамо» Грулев получил травму в контрольном матче
19:50
Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев был заменен из-за травмы в первом тайме контрольного матча с венгерским МТК. Вместо 22-летнего россиянина на поле вышел форвард Клинтон Нжи.
О характере повреждения Грулева станет известно позднее.
В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей за московский клуб, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
23 июля «Динамо» сыграет с «Ростовом» в первом туре Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.
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