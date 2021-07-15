Хавбек «Динамо» Грулев получил травму в контрольном матче

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев был заменен из-за травмы в первом тайме контрольного матча с венгерским МТК. Вместо 22-летнего россиянина на поле вышел форвард Клинтон Нжи.

О характере повреждения Грулева станет известно позднее.

В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей за московский клуб, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

23 июля «Динамо» сыграет с «Ростовом» в первом туре Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.