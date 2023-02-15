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Сегодня, 13:05

Московское «Динамо» переиграло «Аланию» в товарищеском матче

Виталий Косик
Корреспондент
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Иван Зазвонкин — Константин Плиев.
Фото ФК «Динамо», Telegram

Московское «Динамо» одержало победу над «Аланией» в товарищеском матче на сборах в Турции — 3:2.

В составе московской команды отличились Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулев.

За «Аланию» по одному голу с пенальти забили Батраз Гурциев и Артур Галоян.

«Динамо» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 матчей.

«Алания» находится на 2-м месте в турнирной таблице Первой лиги с 38 очками за 20 игр.

Товарищеские матчи. Клубы

«Алания» (Владикавказ) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (1:2)

Голы: Захарян, 9 (0:1). Тюкавин, 37 (0:2). Гурциев, 45+5 — с пенальти (1:2). Галоян, 57 — с пенальти (2:2). Грулев, 64 (2:3).

«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Багаев, Кочиев, Плиев (Хабалов, 25), Петров, Галоян, Цараев, Тарба (Засеев, 46), Гиоргобиани, Гурциев (Машуков, 68).

«Динамо»: Лещук, Александров, Лаксальт (Скопинцев, 66), Паршивлюк (Бессмертный, 66), Маричаль (Осокин, 66), Майсторович, Захарян (Зазвонкин, 46), Грулев (Боков, 66), Сулаквелидзе (Шагиахметов, 72), Тюкавин (Смолов, 66), Гладышев (Макаров, 66).

15 февраля.

Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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