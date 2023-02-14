Гол Кассьеры спас «Зенит» от поражения в товарищеском матче с «Уралом»

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.

В составе клуба из Екатеринбурга забил полузащитник Фаниль Сунгатулин на 47-й минуте. За питерский клуб голом отметился форвард Матео Кассьера на 71-й минуте.

Для «Зенита» это второй товарищеский матч за день. Ранее команда разгромила «Дубай Сити» со счетом 8:0.

Заключительной контрольной встречей питерцев на сборах станет игра против иранского «Сепахана», которая пройдет 17 февраля и начнется в 16.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Зенит» — «Урал» — 1:1 (0:0)

Голы: Сунгатулин, 47 (0:1). Кассьерра, 71 (1:1).

«Зенит»: Кержаков (Васютин, 46), Караваев, Адамов, Чистяков, Круговой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра, Мантуан.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Эммерсон, Бевеев, Мишкич, Егорычев, Кулаков, Сунгатулин (Подберезкин, 81), Каштанов (Влут, 70), Ранджелович (Железнов, 79), Бикфалви (Юшин, 79).

Предупреждения: Мишкич, 45. Барриос, 55.

14 февраля.