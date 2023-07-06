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Мбаппе поставили ультиматум в «ПСЖ», Кудряшов вернулся в Россию, Бонгонда едет в «Спартак»

Артем Белинин
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Мбаппе поставили жесткие условия в «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в интервью RMC высказался о ситуации с Килианом Мбаппе: «Моя позиция ясна. Я не хочу каждый раз повторять: мы хотим, чтобы Килиан остался в нашей команде. Однако если сам Килиан хочет остаться, ему нужно будет подписать новый контракт. Он лучший игрок мира, он не может уйти бесплатно, это невозможно. Он сам говорил, что никогда не уйдет бесплатно. Если он передумает, то это не моя вина. Мы не хотим отпускать бесплатно лучшего футболиста в мире, это очевидно».

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Инсайдер Фабрицио Романо сформулировал короче — он считает, что у 24-летнего форварда два пути: либо подписать новое соглашение с «ПСЖ», либо уйти этим летом. Оставлять футболиста на следующий сезон в рамках текущего контракта парижане не планируют. Стоимость Мбаппе на Transfermarkt — 180 миллионов евро.

Фото Reuters

«Спартак» согласовал трансфер Бонгонда

По данным испанских СМИ, красно-белые договорились с «Кадисом» о трансфере Тео Бонгонда. 27-летний полузащитник обойдется «Спартаку» в 10 миллионов евро, включая бонусы. Москвичам осталось договориться с самим игроком об условиях контракта.

Переход Бонгонда подтвердил также президент «Кадиса» в эфире местного радио: «Никто не застрахован от неожиданностей. Но, если ничего сверхъестественного не случится, он уходит. Для замены Бонгонда мы уже подписали Мачиса».

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В прошлом сезоне полузащитник провел в ла лиге 31 матч, забил 4 гола, а также отдал 3 результативных паса, став лучшим игроком «Кадиса» по системе «гол плюс пас».

Шомуродов отказался от перехода в «Спартак»

Еще одним новичком красно-белых мог стать Элдор Шомуродов. Однако, по данным Legalbet, 28-летний узбекский форвард отказался от трансфера в Москву. В приоритете у игрока остаться в Италии. По другим данным, Элдор допускает вариант с продолжением карьеры в Турции.

Минувший сезон нападающий «Ромы» провел в аренде в «Специи», где оформил 2+2 в 24 матчах серии А. Transfermarkt оценивает Шомуродова в 6 миллионов евро.

Фото Global Look Press

«МЮ» отправил предложение по Онане

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Юнайтед» активизировался по трансферу голкипера Андре Онаны. За 27-летнего камерунца «дьяволы» предложили 39 миллионов евро. Однако, по данным источника, эта сумма не устраивает «Интер» — итальянцы хотят не меньше 60 миллионов.

В сезоне-2022/23 голкипер провел за нерадзурри 41 матч во всех турнирах, 19 игр отстоял на ноль.

Фото AFP

ЦСКА озвучил стоимость Зайнутдинова

Инсайдер Иван Карпов сообщил об интересе «Бешикташа» к 25-летнему полузащитнику ЦСКА Бактиеру Зайнутдинову. По его информации, армейцы оценили казахстанского футболиста в 7 миллионов евро — о реакции турецкой стороны не сообщается.

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В минувшем сезоне Зайнутдинов поучаствовал в 21 матче РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» хочет избавиться от Лещука?

«РБ Спорт» сообщил, что «Динамо» активно ищет нового голкипера и готово расстаться с Игорем Лещуком. В минувшем сезоне 27-летний воспитанник бело-голубых провел 14 матчей во всех турнирах, из них три — на ноль. Transfermarkt оценивает вратаря в 600 тысяч евро, его контракт с москвичами рассчитан до 2025 года.

Впрочем, данную информацию опроверг Иван Карпов — инсайдер заявил, что «Динамо» действительно работает над усилением вратарской линии, но продавать Лещука не планирует.

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Что еще интересного происходит на рынке?

  • По данным The Athletic, «Милану» и «Челси» удалось договориться по трансферу Кристиана Пулишича. Ранее синие отклонили предложение россонери на 14 миллионов евро, но согласились продать 24-летнего американского полузащитника за 22 миллиона.
  • 36-летний экс-защитник сборной России Федор Кудряшов перешел в «Факел» на правах свободного агента. На днях у футболиста закончился контракт с «Антальяспором», за который Кудряшов в минувшем сезоне провел 13 матчей в чемпионате. Экс-защитник сборной России возвращается в РПЛ, где последний раз появлялся на поле в составе «Сочи».
Килиан Мбаппе
Федор Кудряшов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Тео Бонгонда
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 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
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 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
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 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
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 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
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 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
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