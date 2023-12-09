Головин подготовил переломную атаку, «Монако» выиграл в Ренне
Французское футбольное правосудие в своем роде уникально. Для абсолютного большинства европейских лиг есть простая система координат, где дисквалификацию влечет определенное количество предупреждений. Как правило, первая точка отсчета — четыре желтые карточки. Французы же еще и сражаются на определенных временных отрезках с рецидивистами, и Александр Головин попал в их число с тремя наказаниями за десять туров.
Еще одна особенность лиги 1 — время вступления санкций в действие, исходя из даты заседания местного КДК. В случае с нашим легионером наказание получилось отложенным, поэтому он не сыграет в пятницу против «Лиона», а вот в Ренне один из лидеров появился в стартовом составе «Монако». Причем после обернувшихся провалами в обороне рискованных экспериментов в прошлом туре Ади Хюттер вернулся к привычным по этому сезону 3-4-2-1 с хавбеком Закарией в тройке центральных защитников.
Все-таки — несмотря на непривычно скромное для себя двенадцатое место — «Ренн» остается очень крепкой командой. Да еще и непредсказуемой, так как после унизительного по нынешним меркам домашнего поражения от «Лиона» красно-черных покинул Брюно Женезьо, а на смену ему пришел знаковый для клуба человек — Жюльен Стефан. Он родился в Ренне, когда за эту команду выступал его отец. Потом Стефан тренировал молодежную и вторую команды клуба, а экстренно приняв основной состав, выиграл Кубок Франции и впервые в истории обеспечил участие в Лиге чемпионов.
Эффект от возвращения 43-летнего специалиста получился мгновенным. Победа в чемпионате, потом — еще одна, обеспечившая первое место в группе Лиги Европы. Но все-таки до выздоровления «Ренну» еще далеко, и вслед за поражением от «Марселя» последовал проигрыш «Монако», где ключевым фактором стала форма лидеров монегасков.
Такой сценарий можно было предположить еще по итогам первого тайма, который получился совсем не зрелищным. Команды вязли в зеркальных схемах, и почти не угрожали воротам. Да что там угрозы — ударов в створ толком не было. И разбудить это сонное царство осторожности удалось Головину. Он и до перерыва старался что-то придумать, а тут подготовил взятие ворот классной передачей. Она обернулась паникой в штрафной хозяев и пасом Балогуна на расстрелявшего ворота Вандерсона.
Однако до развязки было далеко. Хозяева оживили игру серией замен, что для начала привело к желтым карточкам всем защитникам за исключением Якобса, а Вандерсон и вовсе доигрался до второго предупреждения. За то, что оно не стало для команды из княжества роковым, бразилец должен благодарить двух людей.
Во-первых, лидера средней линии Фофана, который дотащил мяч до штрафной и, имея несколько адресатов для паса, включая Головина, решил эпизод самостоятельно. Во-вторых, автора двух невероятных спасений Кена. Пропустив только с накалившего обстановку пенальти, швейцарец сначала отличился при счете 1:0, а потом продемонстрировал чудеса реакции в добавленное арбитром время.
За последним эпизодом замененный буквально перед этим Головин наблюдал со скамейки. Свою работу он тоже сделал и помог «Монако» как минимум до воскресного матча «Ниццы» подняться на второе место. С «Лионом» на своем поле красно-белые обязаны справляться и без российского легионера. А он вернется к последнему туру года, в котором перед рождественской паузой 20 декабря монегаски сыграют на выезде с «Тулузой».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|
2
|Монако
|15
|9
|3
|3
|31-20
|30
|
3
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|19-11
|26
|
5
|Ланс
|15
|6
|5
|4
|19-15
|23
|
6
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
7
|Брест
|14
|6
|4
|4
|18-15
|22
|
8
|Марсель
|14
|5
|5
|4
|18-14
|20
|
9
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
10
|Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|
11
|Метц
|14
|4
|4
|6
|15-22
|16
|
12
|Ренн
|15
|3
|6
|6
|20-21
|15
|
13
|Монпелье
|15
|3
|6
|6
|17-20
|15
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|12-19
|14
|
15
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|
18
|Лион
|14
|1
|4
|9
|11-27
|7
|8.12
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|0 : 0
|9.12
|19:00
|
Ренн – Монако
|1 : 2
|9.12
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|10.12
|15:00
|
Ницца – Реймс
|- : -
|10.12
|17:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|10.12
|17:00
|
Метц – Брест
|- : -
|10.12
|17:00
|
Страсбур – Гавр
|- : -
|10.12
|19:05
|
Лион – Тулуза
|- : -
|10.12
|22:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|12
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|12
|1
|3