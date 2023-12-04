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«Головин — это Модрич из «Монако»». Что пишут во Франции про игру российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин (справа) в матче против «Монпелье» (2:0).
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о наших легионерах и игре «Монако» — «Монпелье» (2:0).
Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Монпелье

Он не бьет по мячу, а ласкает его

L'Equipe включил краткий обзор игры в материал о нескольких матчах тура и отмечает, что приблизившиеся к «Ницце» монегаски не могли чувствовать себя спокойно до гола Бен Йеддера. Акцент сделан на промахе игрока «Монпелье» при счете 1:0 и пенальти, который был назначен в ворота хозяев, но спустя мгновения отменен из-за небольшого офсайда. Действия «Монако» в обороне самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало лихорадочными, а лучшим игроком матча признан получивший семерку Минамино. У Александра Головина на один балл меньше.

Портал Maxifoot в этот раз отказался от детального разбора игры «Монако». Матч на «Луи II» включен лишь в дайджест главных событий воскресенья. А там приведены только сухие факты. О плохой игре в завершении не побеждающего уже пять туров «Монпелье» и успехе монегасков, которые не упустили возможность приблизиться ко второму месту.

В свою очередь сайт Get French Football News отметил отсутствие в составе «Монако» заболевшего Фофана. Лучший игрок воскресного матча — получивший восьмерку защитник Синго. Головин удостоился семерки и следующего комментария: «Хюттер назвал российского плеймейкера одним из лучших игроков лиги 1, и тот еще раз показал почему. Он отлично взаимодействовал с одноклубниками на ограниченном пространстве и почти забил гол. Сначала ему помешал спасительный бросок Лекома, а затем штанга».

Александр Головин (справа) в матче против «Монпелье» (2:0).
Фото Global Look Press

По версии Homme do Match Головин — лучший с оценкой 7,5 и следующим комментарием: «Какой классный игрок! Когда он отдает пас, то не бьет по мячу, а ласкает его, как в случае с первым голом, когда уничтожил двух соперников своими финтами. Он раздал множество передач, которые могли стать решающими, в том числе пас на Аклиуша на 35-й минуте. Помимо паса, у него хороший удар, который мог бы достичь цели, если бы не штанга и сейв Лекома».

В свою очередь Monaco Tribune отмечает значимость результата с точки зрения сокращения отставания от «Ниццы» и снижения давления со стороны преследующего тройку лидеров «Лилля». Издание в своем кратком обзоре игры отмечает игру Головина, но звание первой звезды отдано Синго, который назван лидером обороны монегасков.

Александр Головин в&nbsp;матче с &laquo;Монпелье&raquo;. Головин был лидером в победном матче «Монако», команде Кузяева не помогло удаление Доннаруммы

Пожизненный контракт Царю Головину

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops был необычайно щедр, раздавая звания героев. Обычно их двое, а сейчас — сразу четверо. Это Синго, Якобс, Бен Йеддер и признанный первой звездой Головин.

«Новое яркое выступление россиянина, который в очередной раз очаровал стадион «Луи II» и излучал непредсказуемую игру высокого класса. Единственный по-настоящему точный созидатель в первом тайме, он умело менял позиции, сбалансированно чередуя действия в центре и на фланге, а также отрабатывал в защите. Его второй тайм еще более впечатляющий, чем первый. Большой и ключевой игрок. Победа принадлежит ему!» — комментирует свой выбор администрация портала.

«Очень хороший анализ. Головин оставляет свой след», — согласился с выбором Iclo38.

В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако», несмотря на недовольство качеством игры команды и опасения за предстоящую встречу с системным «Ренном», российским легионером восторгаются.

Александр Головин в матче против «Монпелье» (2:0).
Фото Global Look Press

«Еще одна отличная игра от Головина. Лучший игрок «Монако» и один из лучших в лиге 1. Футбол и качество гарантированы. Сегодня он, как обычно, создал много опасных моментов и приложил много усилий в обороне, уменьшив проблемы команды», — написал MundоMonaco.

«Какая игра от Головина! Но не забываем Синго и Закарию», — выделил тройку лучших Salomooo91.

«Маленькая победа. Головин наш лучший игрок! Без него этот сезон был бы совсем другим», — отметил влияние россиянина на игру «Монако» Haitian_Man509.

«Пожизненный контракт с «Монако» для Царя Головина!» — не скрывал эмоций Davidessinateur.

«Головин — это Модрич из «Монако», — нашел яркое сравнение Heat_McCauley.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
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Головин был лидером в победном матче «Монако», команде Кузяева не помогло удаление Доннаруммы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 13 6 3 4 17-14 21
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Марсель 13 4 5 4 15-14 17
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
15
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
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34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 2 : 1
2.12 19:00
Ланс – Лион
 3 : 2
2.12 23:00
Нант – Ницца
 1 : 0
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 0 : 2
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 3 : 0
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 2 : 0
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 1 : 1
3.12 19:05
Лилль – Метц
 2 : 0
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 2 : 0
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 6
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 5
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Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

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И К Ж
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Клермон Фут

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