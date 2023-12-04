«Головин — это Модрич из «Монако»». Что пишут во Франции про игру российского полузащитника
Он не бьет по мячу, а ласкает его
L'Equipe включил краткий обзор игры в материал о нескольких матчах тура и отмечает, что приблизившиеся к «Ницце» монегаски не могли чувствовать себя спокойно до гола Бен Йеддера. Акцент сделан на промахе игрока «Монпелье» при счете 1:0 и пенальти, который был назначен в ворота хозяев, но спустя мгновения отменен из-за небольшого офсайда. Действия «Монако» в обороне самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало лихорадочными, а лучшим игроком матча признан получивший семерку Минамино. У Александра Головина на один балл меньше.
Портал Maxifoot в этот раз отказался от детального разбора игры «Монако». Матч на «Луи II» включен лишь в дайджест главных событий воскресенья. А там приведены только сухие факты. О плохой игре в завершении не побеждающего уже пять туров «Монпелье» и успехе монегасков, которые не упустили возможность приблизиться ко второму месту.
В свою очередь сайт Get French Football News отметил отсутствие в составе «Монако» заболевшего Фофана. Лучший игрок воскресного матча — получивший восьмерку защитник Синго. Головин удостоился семерки и следующего комментария: «Хюттер назвал российского плеймейкера одним из лучших игроков лиги 1, и тот еще раз показал почему. Он отлично взаимодействовал с одноклубниками на ограниченном пространстве и почти забил гол. Сначала ему помешал спасительный бросок Лекома, а затем штанга».
По версии Homme do Match Головин — лучший с оценкой 7,5 и следующим комментарием: «Какой классный игрок! Когда он отдает пас, то не бьет по мячу, а ласкает его, как в случае с первым голом, когда уничтожил двух соперников своими финтами. Он раздал множество передач, которые могли стать решающими, в том числе пас на Аклиуша на 35-й минуте. Помимо паса, у него хороший удар, который мог бы достичь цели, если бы не штанга и сейв Лекома».
В свою очередь Monaco Tribune отмечает значимость результата с точки зрения сокращения отставания от «Ниццы» и снижения давления со стороны преследующего тройку лидеров «Лилля». Издание в своем кратком обзоре игры отмечает игру Головина, но звание первой звезды отдано Синго, который назван лидером обороны монегасков.
Пожизненный контракт Царю Головину
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops был необычайно щедр, раздавая звания героев. Обычно их двое, а сейчас — сразу четверо. Это Синго, Якобс, Бен Йеддер и признанный первой звездой Головин.
«Новое яркое выступление россиянина, который в очередной раз очаровал стадион «Луи II» и излучал непредсказуемую игру высокого класса. Единственный по-настоящему точный созидатель в первом тайме, он умело менял позиции, сбалансированно чередуя действия в центре и на фланге, а также отрабатывал в защите. Его второй тайм еще более впечатляющий, чем первый. Большой и ключевой игрок. Победа принадлежит ему!» — комментирует свой выбор администрация портала.
«Очень хороший анализ. Головин оставляет свой след», — согласился с выбором Iclo38.
В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако», несмотря на недовольство качеством игры команды и опасения за предстоящую встречу с системным «Ренном», российским легионером восторгаются.
«Еще одна отличная игра от Головина. Лучший игрок «Монако» и один из лучших в лиге 1. Футбол и качество гарантированы. Сегодня он, как обычно, создал много опасных моментов и приложил много усилий в обороне, уменьшив проблемы команды», — написал MundоMonaco.
«Какая игра от Головина! Но не забываем Синго и Закарию», — выделил тройку лучших Salomooo91.
«Маленькая победа. Головин наш лучший игрок! Без него этот сезон был бы совсем другим», — отметил влияние россиянина на игру «Монако» Haitian_Man509.
«Пожизненный контракт с «Монако» для Царя Головина!» — не скрывал эмоций Davidessinateur.
«Головин — это Модрич из «Монако», — нашел яркое сравнение Heat_McCauley.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|
2
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
3
|Монако
|14
|8
|3
|3
|29-19
|27
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|19-11
|26
|
5
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
6
|Ланс
|14
|6
|4
|4
|19-15
|22
|
7
|Брест
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
8
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
9
|Марсель
|13
|4
|5
|4
|15-14
|17
|
10
|Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|
11
|Метц
|14
|4
|4
|6
|15-22
|16
|
12
|Ренн
|14
|3
|6
|5
|19-19
|15
|
13
|Монпелье
|14
|3
|5
|6
|17-20
|14
|
14
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
15
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|11-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|
18
|Лион
|13
|1
|4
|8
|11-24
|7
|1.12
|23:00
|
Реймс – Страсбур
|2 : 1
|2.12
|19:00
|
Ланс – Лион
|3 : 2
|2.12
|23:00
|
Нант – Ницца
|1 : 0
|3.12
|15:00
|
Гавр – ПСЖ
|0 : 2
|3.12
|17:00
|
Брест – Клермон Фут
|3 : 0
|3.12
|17:00
|
Монако – Монпелье
|2 : 0
|3.12
|17:00
|
Тулуза – Лорьян
|1 : 1
|3.12
|19:05
|
Лилль – Метц
|2 : 0
|3.12
|22:45
|
Марсель – Ренн
|2 : 0
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|12
|1
|3
|
|
Кики Куяте
Монпелье
|13
|1
|3