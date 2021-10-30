Месси заменили в перерыве. У Лео во Франции все плохо, а «ПСЖ» без аргентинца одержал волевую победу

Пока французская карьера одного из лучших футболистов мира складывается непросто.

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

«ПСЖ» — «Лилль» — 2:1 (0:1)

Голы: Давид, 31 (0:1). Маркиньюс, 74 (1:1). Ди Мария, 88 (2:1).

«ПСЖ»: Доннарумма, Бернат (Дагба, 65), Маркиньюс, Кимпембе, Керер (Нуну Мендеш, 65), Вейналдум (Дракслер, 85), Гей, Данилу Перрейра, Месси (Икарди, 46), Ди Мария (Эррера, 90+3), Неймар.

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Ренату Санчеш, Шека, Бурак Йылмаз (Онана, 75), Бамба (Юсуф Языджи, 90), Иконе (Веа, 79), Давид.

Предупреждения: Мандава, 5. Бурак Йылмаз, 36. Ренату Санчеш, 57. Зеки Челик, 63. Неймар, 85.

Судья: Делерю.

29 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Пока все парижские подвиги Лионеля Месси связаны с Лигой чемпионов, где случился роскошный по исполнению гол в ворота «Манчестер Сити» и дубль, принесший волевую победу над «Лейпцигом». К французскому же чемпионату аргентинец все еще привыкает, и недавно он объяснил, что отличает новый для него турнир от испанского первенства, где прошла вся карьера.

«Лига 1 — это турнир, который гораздо более силен физически, чем ла лига. Здесь команды кажутся мне более сильными, и в матчах идет жаркая борьба, мало свободного пространства», — признался Месси в недавнем интервью France Football.

Lionel Messi substituted at half-time against Lille.



He still hasn't scored in Ligue 1 yet this season ? pic.twitter.com/zXiq2XlLpw — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2021

И вот в таких отнюдь не тепличных условиях «ПСЖ» пытается найти идеальный баланс, встроив в командный механизм пятикратного обладателя «Золотого мяча». Маурисио Почеттино говорит о разных схемах и не жалеет комплиментов в адрес Месси, отмечая его исключительное понимание игры и способность играть на разных позициях в атаке. Только все это столь же очевидно, как и проблемы парижан с командной игрой.

На поверхности, естественно, разговоры о том, что в парижском составе слишком много творческих исполнителей, и попытки уместить их максимально возможное количество на поле не позволяет выстроить систему. Только это, на мой взгляд, слишком примитивный взгляд на проблемы команды, которая по умолчанию находится на космическом уровне по отношению ко всем соперникам на внутренней арене.

Тем более, перед глазами пример работы Томаса Тухеля, который выбрал авантюрную даже с точки зрения футбольного симулятора схему, однако она работала. На каком-то этапе в центральной зоне немец обходился двумя полузащитниками, тогда как на флангах играли Ди Мария с Неймаром, а впереди — Мбаппе с Кавани, которого во время посткоронавирусной доигровки сезона сменил Пабло Сарабия.

Рискну утверждать, что дошедший до своего первого финала Лиги чемпионов «ПСЖ» был лучшей версией себя с момента прихода в клуб нынешних владельцев с их колоссальными финансовыми возможностями. Увольнение Тухеля — даже с поправкой на все внутренние нюансы, конфликты и непростой характер тренера — выглядело ошибкой. Достаточно посмотреть на достижения тренера в «Челси».

Ну а вопросы о выборе его сменщика возникли сразу. Как минимум потому, что Почеттино никогда не работал с командами, которые по умолчанию обязаны доминировать. «Эспаньол», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» — это разные истории и разные команды, но с не совсем характерными для нынешнего «ПСЖ» принципами построения игры. Почеттино, как виделось в прошлом сезоне, научил свою нынешнюю команду классному прессингу, однако чем дальше, тем больше наставник парижан заставляет вспоминать времена Унаи Эмери.

Оба — блестящие специалисты, однако что баск, что аргентинец не выглядят людьми, полностью готовыми к весьма специфической работе с топ-клубами. Обоим проще там, где они абсолютные авторитеты для подопечных, которые воспринимают поставленные тренером задачи, как истину в последней инстанции. Даже если речь о Харри Кейне, который в принципе очень восприимчив к новым идеям, и в прошлом сезоне Жозе Моуринью здорово прокачал у главного бомбардира Англии навыки ассистента.

Здесь же мы видим, что умеющий ладить с футболистами Почеттино выглядит заложником Месси, и речь не о каком-то особом положении аргентинца. Просто попытки максимально реализовать талант соотечественника приводят к нелогичным решениям. Ну какой смысл был выпускать Лео против «Лилля», если еще накануне он не тренировался из-за мышечных проблем? Судя по замене в перерыве, что для игрока такого статуса нонсенс, проблемы со здоровьем никуда не исчезли.

В итоге Месси провел невыразительный первый тайм, и, можно предположить — его участие в ключевом матче группового раунда Лиги чемпионов в Лейпциге теперь вызывает вопросы. Между тем такой же статус и у наблюдавшего за игрой с трибуны Мбаппе. Первые 45 минут прошли по сценарию «Лилля», который играл в столице даже увереннее, чем в апреле, когда «доги» одержали ключевую победу в гонке за чемпионством (1:0). Тот проигранный титул — козырь в колоде критиков Почеттино. А когда Бурак Йылмаз с издевательской легкость прошел в штрафную и классным пасом вывел Дэвида на первое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата, над проводившим свою команду на перерыв оглушительным свистом «Парк де Пренс» буквально нависла тень Зинедина Зидана.

This is the first time since 2005/06 Lionel Messi has failed to score or assist at least one league goal by the start of November.



That was the second season of his career. ? pic.twitter.com/hMRK6HlyvI — Squawka Football (@Squawka) October 29, 2021

Бывшего главного тренера «Реала» давно называют идеальным человеком для «ПСЖ» в том числе и благодаря его умению мастерски управлять звездными коллективами. В последние дни сразу несколько источников во Франции написали, что Зизу готов ответить на возможное приглашение согласием. Впрочем, пока руководство верит в Почеттино. В том числе и благодаря таким играм, как во втором тайме против «Лилля». С давлением, темпом, красивыми комбинациями и классными голами, которые соорудили Маркиньюс, Неймар и великолепный в этот вечер Ди Мария.

Потрясающее преображение в сравнении с первым таймом, по ходу которого парижане выглядели безыдейными и даже ни разу не нарушили правила. Для Почеттино и его перспектив важно, чтобы «ПСЖ» был именно таким, как во вторые 45 минут. И желательно с Месси, который впервые за 15 лет к ноябрю не имеет на своем счету ни одного результативного балла в национальном чемпионате.