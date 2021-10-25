«Аталанта» с Миранчуком упустила победу, Месси дебютировал во французском класико, Моуринью остановил победную серию Спаллетти

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Италия: четыре удаления тренеров

«Аталанта» — «Удинезе» — 1:1 (Малиновский, 56 — Бету, 90+4)

Бергамаски словно стучались в закрытую дверь почти целый час. В итоге многоступенчатую оборону «Удинезе» пробили с помощью дальнобойного орудия. Малиновский попал в дальний угол настолько удачно, что у блестяще игравшего Сильвестри не было шансов на спасение.

Алексей Миранчук вышел на замену на 64-й минуте. Как говорят в таких случаях, наш полузащитник был старателен. Где-то со знаком «плюс», как во время проникающего паса на Дзаппакосту или при попытке ударить из-за штрафной. Но в концовке Миннчук едва не стал антигероем. Перехватив мяч на подступах к чужим воротам, он не стал брать инициативу на себя, а передача на партнера получилась неудачной и привела к контратаке.

«Аталанту» спасла невероятная игра голкипера Муссо, который буквально выгреб мяч с ленточки после срезки от собственного защитника. Ну а Джан Пьеро Гасперини столь эмоционально среагировал на эпизод, что получил от арбитра красную карточку. И уже без главного тренера на скамейке хозяева упустили победу, пропустив при подаче углового.

«Рома» — «Наполи» — 0:0

После унизительных 1:6 против норвежского «Буде-Глимт» Жозе Моуринью посетовал на большую разницу в классе между основной обоймой и остальными футболистами, но в итоге именно его команда остановила стартовавших с восьми побед неаполитанцев. Удивителен итоговый счет, ведь нулевых ничьих в обычно ярких противостояниях «Ромы» и «Наполи» в серии А не фиксировалось с февраля 1980 года! Зато эмоции скрасили нули на табло, и теперь ближайшие матчи команды проведут без главных тренеров на скамейке.

Napoli have dropped points for the first time in Serie A this season after a 0-0 draw with Roma.



Jos? Mourinho was sent off during the game and Lucian Spalletti was sent off after the final whistle. ? pic.twitter.com/cJgZRaTGEV — Squawka News (@SquawkaNews) October 24, 2021

Арбитр сначала удалил за второе предупреждение Жозе Моуринью, а после финального свистка — Лучано Спаллетти. Наставник гостей пребывал в шоке, так как он аплодировал арбитру Давиде Массе и похвалил его за уверенный контроль над игрой. «Я опустошен. Возможно, даже Масса сожалеет», — заявил Спаллетти в послематчевом интервью.

«Интер» — «Ювентус» — 1:1 (Джеко, 17 — Дибала, 88, с пенальти)

На десерт в Италии подали главное блюдо — «дерби Италии». И для набравшего ход «Юве» все пошло не так. Туринцы к 18-й минуте потеряли Бернардески и пропустили от Джеко, который заставил вспомнить недавнюю цитату Беппе Маротты. Генеральный директор «Интера» заявил: «Мы продали Лукаку за 117 миллионов и вместо него бесплатно подписали Джеко. На поле большой разницы между ними нет».

Миланцы в целом уверенно контролировали ход игры и заслуживали победу, однако в таких матчах все решают детали. В данном случае речь о неаккуратной игре Дюмфриса, который на границе штрафной попал по ноге Алексу Сандру. Арбитр изучил повтор и указал на «точку», после чего ему пришлось поддержать традицию тура и зажечь красный свет перед негодовавшим Симоне Индзаги. Толку в этом выбросе эмоций был ноль, потому что Дибала уверенно переиграл Хандановича и спас «Юве» в ситуации, когда ничья казалась пределом мечтаний.

Франция: «Ницца» затмила игру в Марселе

«Марсель» — «ПСЖ» — 0:0

Лео Месси провел массу невероятных класико в Испании, а в воскресенье познакомился с самым горячим французским противостоянием. Поклонники «Лиона» и «Сент-Этьена» с этим поспорят, но для все мира класико лиги 1 — это Марсель против Парижа. Градус напряжения в дни матчей зашкаливает, а в огненной атмосфере «Велодрома» — особенно. Например, при угловых стюардам приходилось защищать Неймара специальными щитами от летевших с трибун предметов. Разгоряченных фанатов снова пришлось успокаивать капитану хозяев Пайету.

Neymar needed protection while taking his corner because bottles were thrown on the pitch in Le Classique ? pic.twitter.com/bnfpDZwwJi — B/R Football (@brfootball) October 24, 2021

Несмотря на отсутствие забитых мячей, игру точно не назовешь скучной. В ней хватало моментов, когда до гола не доставало сантиметров. При этом парижане не отсиживались в обороне даже после того, как вскоре после начала второго тайма Хакими удалили за «фол последней надежды». Особенно усердствовал Мбаппе, пытавшийся компенсировать потери в атакующей линии. Дело в том, что Маурисио Почеттино пришлось для восстановления баланса в обороне ради дополнительного защитника пожертвовать Ди Марией. А в концовке главный тренер парижан дал понять, что результат его в целом устраивает и поменял Неймара на Вайналдума.

«Ницца» — «Лион» — 3:2 (Аталь, 81. Делор, 89, с пенальти. Гессан, 90+3 — Токо-Экамби, 35. Ауар, 68)

Ранее — в первом матче дня — спор за место в тройке лидеров завершился невероятной победой «Ниццы». По сути команда Петера Боса сама подарили хозяевам три очка, хотя на протяжении 80 минут доминировала на поле. Если бы в этот момент прозвучал финальный свисток, все бы отмечали Токо-Экамби. Камерунец в трех матчах после паузы на матчи сборных забил четыре мяча, и два его удара оказались победными.

80' Nice 0-2 Lyon

81' Nice 1-2 Lyon

89' Nice 2-2 Lyon

90+3' Nice 3-2 Lyon



WOW. What a comeback! ? pic.twitter.com/eVVgy3rLUh — ESPN FC (@ESPNFC) October 24, 2021

Однако игру перевернул защитник «орлят» Аталь. Алжирец начал с сольного рейда и выстрела в ближнюю «девятку», продолжил заработанным пенальти, а в интервале между этими эпизодами Кадевере оставил гостей в меньшинстве, двумя ногами врезавшись в бывшего одноклубника Барда. Кристоф Галтье при 2:2 гнал свою команду вперед, и в добавленное время победу «Ницце» принес забивший первый мяч в лиге 1 Гессан.

«Монако» — «Монпелье» — 3:1 (Фолланд, 12. Бен Йеддер, 17. Желсон Мартинш, 61 — Саванье, 81, с пенальти)

Александр Головин впервые попал в заявку монегасков после травмы, однако, несмотря на проведенные Нико Ковачем пять замен, так и не вышел на поле. Возможно, это банальное желание перестраховаться и не рисковать здоровьем футболиста, когда героических усилий на поле не требовалось. По сути «Монако» отправил соседа по таблице в нокаут за пять минут первого тайма, в течение которых Фолланд сначала забил в пустые ворота с паса Кайю Энрике, а потом от бровки вырезал феноменальную передачу «шведой» на голову Бен Йеддера.

Испания: Суарес спас «Атлетико»

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 2:2 (Суарес, 61, 77, с пенальти — Серлот, 7. Исак, 48)

Понятно, что класико на «Камп Ноу» затмило остальные события, однако игра притаившегося в засаде и занимавшего перед туром пятое место чемпиона против сенсационного лидера не могла быть рядовым событием. И следует признать, что по драматизму и красоте эта встреча затмила противостояние «Барсы» и «Реала».

Первая часть игры осталась за басками, а комбинация, которая привела к первому взятию ворот, была выдержана — как бы парадоксально это не звучало — в лучших традициях Диего Симеоне. Отбор в центре поля, несколько отработанных до автоматизма передач, и Серлот не испортил завершающий пас Исака. Когда же шведский форвард отличился сам, победа «Реал Сосьедад» замаячила на горизонте.

Но чего у «Атлетико» не отнять, так это железной воли. И, конечно, у «матрасников» есть Суарес. Дубль уругвайца приблизил его к пятнадцатой строчке в списке лучших снайперов ла лиги. Отличившемуся 171 раз форварду до исторической отметки осталось 9 мячей. А вот сравняться с «Реалом» и «Севильей» мадридцы не сумели. На первом месте по-прежнему клуб из Сан-Себастьяна, но очевидно, что все поменяется, когда фавориты проведут отложенные из-за южноамериканского отбора на ЧМ-2022 матчи.

«Барселона» — «Реал» — 1:2. Обзор матча — здесь.

«Севилья» — «Леванте» — 5:3 (О.Торрес, 8. Рафа Мир, 24. Диегу Карлос, 38. Мунир, 50. Фернандо, 64 — Моралес, 33, 55. Мелеро, 61)

Перед началом класико лидером ла лиги стала «Севилья», устроившая безумную перестрелку с «Леванте». Все началось с потрясающего гола Торреса, который после подачи углового с лета выстрелил под перекладину. У команды Хулена Лопетеги четыре победы в последних пяти турах.

HIGHLIGHTS | @SevillaFC_ENG won one of the games of the season v Levante at the Sanchez-Pizjuan. ?



(@olitorres10's volley at 0:07 ?)



? #SevillaFCLevante pic.twitter.com/tl4fp1Gjpr — LaLiga English (@LaLigaEN) October 24, 2021

Англия: «Вест Хэм» в зоне Лиги чемпионов

«Брентфорд» — «Лестер» — 1:2 (М.Йергенсен, 60 — Тилеманс, 14. Мэддисон, 73)

Кадры решают все, и эту прописную истину подтверждает «Лестер». «Лисы» хромали на обе ноги, но стоило стабилизировать основную обойму, и подопечные Брендана Роджерса выдали ударный отрезок. Вслед за победой над «МЮ» последовал успешный визит в гости к «Спартаку», а теперь одержана непростая и очень важная победа над неуступчивым новичком АПЛ. «Лестер» по-прежнему в середине таблицы, но до идущего пятым «Брайтона» всего одно очко.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:5. Обзор матча — здесь.

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 1:0 (Антонио, 72)

А в лигочемпионском квартете после этого тура закрепились выигравшие дерби «молотобойцы». Команде Дэвида Мойеса удалось оставить за спиной как поверженный в очном споре «Тоттенхэм», так и униженный в этом туре «МЮ». Перед встречей многие ждали яркой игры от Кейна, который проводил за свою команду 250-й матч в АПЛ, однако в воскресенье у Лондона был другой герой. И назвать Антонио неожиданным триумфатором вечера нельзя, ведь «шпоры» для него самый любимый соперник. Им нападающий забил уже шесть мячей и неизменно огорчал в трех последних встречах. Успех «Вест Хэма» неслучаен во всех отношениях, а закономерность результата подтверждает отсутствие ударов по воротам хозяев во втором тайме.

Германия: Леверкузен буксует

«Кельн» — «Байер» — 2:2 (Модест, 63, 82 — Шик, 15. Беллараби, 17)

Получив оплеуху от «Баварии» (1:6), леверкузенцы никак не могут прийти в себя. И если ничью с «Бетисом» в Лиге Европы скорее стоит считать удовлетворительным результатом, то в Кельне аспириновые упустили перевес в два мяча. Может их убаюкала легкость, с которой удалось начать игру? Как бы там ни было, эта потеря стоила недавнему претенденту на лидерство места в тройке лидеров, куда забрался сенсационный «Фрайбург».

? @FCKoeln_EN turned around a two-goal deficit to share the spoils against @Bayer04_EN thanks to ?? goals from @AModeste27 ? pic.twitter.com/vIvqzvCH8P — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 24, 2021

Голландия: избиение вместо битвы

«Аякс» — ПСВ — 5:0 (Бергхайс, 19. Аллер, 56. Антони, 66. Классен, 76. Тадич, 90+2)

«Спартак» и «МЮ» не одиноки. В Эредивизе голландское класико превратилось в избиение ПСВ, который ехал в Амстердам с мыслями о первом месте, а теперь отстает от принципиального соперника на четыре очка. Прошлый раз «Аякс» так унижал своего вечного конкурента в сезоне-1997/98. Главный герой вечера — неувядающий Тадич, в активе которого ключевые передачи в двух самых важных голевых атаках и последний игре мяч.

Статистика дня

1-й c 1972 года хет-трик «Вероны» в серии А оформил нападающий Симеоне.

1-й раз команда Криштиану Роналду проиграла с перевесом соперника в пять мячей.

7 красных карточек предъявлено в трех последних матчах «Марселя» и «ПСЖ».

100 мячей за «Рейнджерс» забил колумбиец Морелос.