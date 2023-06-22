Предохраняться и без поцелуев в губы. Неймара поймали на измене, но для таких случаев у него особый контракт

Личная жизнь главной бразильской звезды заиграла новыми красками.

Футболист «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар известен своими подвигами как на поле, так и за его пределами. Есть ли более любвеобильный игрок, чем знаменитый бразилец? Вопрос риторический. Его длительный роман с Бруной Маркезини превратился в целую череду расставаний и примирений, которые повторялись как минимум четыре раза.

Независимо от того, был он в отношениях или нет, бразильские СМИ без устали ищут его новых подруг. Но потом Ней нашел свою любовь — ей стала бразильская модель, тоже Бруна, но Бьянкарди. С этой девушкой у футболиста все было, с одной стороны, серьезно, а с другой — по-старому.

Неймар и Бруна Бьянкарди. Фото Соцсети

Пара вместе посещала мероприятия, выкладывала совместные фото и всячески демонстрировала любовь, но летом 2022-го, через несколько дней после одной из вечеринок, Бруна собрала вещи и уехала из особняка Неймара. Причиной этого называлось то, что девушке очень не понравилось, чем занимался футболист, пока она спала. А он в это время уделял слишком много внимания другим дамам на празднике.

Пара рассталась, а бразилец якобы пошел в полный отрыв. За три месяца после ссоры Неймару приписывали целых пять романов с разными девушками.

Однако 2023 год вновь показал легкомысленную натуру футболиста. Сначала Неймар и Бруна помирились и снова стали встречаться, а в апреле объявили о том, что ждут первенца. Неймар на фото целовал живот беременной девушки — все у них было хорошо, но потом появились уже ставшие привычными новости.

Фото Соцсети

Согласно сведениям колумниста Metropoles Фабиа Оливейры, бразилец снова изменил Бруне, которая уже была не просто в статусе девушки, а матери будущего ребенка. Случилось это у Неймара с блогером Фернандой Кампос перед Днем святого Валентина, то есть практически сразу после восстановления отношений с Бьянкарди. Скриншоты их переписки подтверждают, что форвард «ПСЖ» и Кампос общались с прошлого года, а последний раз встречались предположительно 11 июня — провели 40 минут вместе в квартире в Сан-Паулу.

Фернанда Кампос. Фото Соцсети

Бруна не стала устраивать скандал, и есть предположение почему. Бразильский журналист Эрлан Баштош из издания Em Off выдал инсайд о том, что девушка поставила футболисту жесткое условие, а точнее заключила с ним особый контракт. Если Неймар не может контролировать себя, то вводятся правила по его близкому общению с любовницами: он должен действовать осторожно, использовать презервативы и не целовать девушек в губы. Естественно, подобную информацию Бруна опровергла и даже пригрозила недоброжелателям судом.

Фото Соцсети

После этого Неймар вдруг написал целый пост в соцсетях, в котором косвенно признался в изменах, умолял о прощении и клялся в вечной любви:

«Я делаю это для нас двоих и нашей семьи. Не нужно оправдываться за то, что не имеет оправдания. Я видел, как сильно ты переживала из-за всего и как сильно ты хочешь быть рядом со мной. А я — рядом с тобой. Я допустил ошибку. Я был несправедлив к тебе. Осмелюсь сказать, что я совершаю ошибки каждый день, на поле и за его пределами. Но свои ошибки в личной жизни я исправляю дома, наедине с семьей и друзьями... Все это задело одного из самых особенных людей в моей жизни. Женщину, с которой я мечтал идти рядом, мать моего ребенка. Это затронуло твою семью, которая теперь является и моей семьей. Задело в такой важный момент, как материнство.

Я уже извинился за свои ошибки, но чувствую, что должен сделать это публично. Если личное дело стало публичным, извинения должны быть публичными. Я не могу представить себя без тебя. Не знаю, получится ли у нас, но сейчас я точно хочу попробовать. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу укрепит нас. Я люблю тебя«, — написал Неймар.

Судя по тому, что пара появилась вместе на свадьбе друга Неймара, Бруна простила своего непостоянного парня и отца будущего ребенка. Но надолго ли его хватит?

Фото Соцсети

Блогер Фернанда Кампос, которую называют разлучницей, потеряла свой аккаунт в известной соцсети из-за многочисленных жалоб фанатов и вынуждена была завести новый, где рассказала о том, как выглядит ее жизнь теперь.

«Я живу в аду. Меня бьют со всех сторон. Прошу вас не судить меня за то, что я сделала и что мне нужно сделать сейчас. Кто меня знает, понимает, что я не такой монстр, каким меня представляют. В этот момент мне нужно защитить себя, скоро вы узнаете всю правду, потому что она очень проста», — написала девушка.