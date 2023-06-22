Предохраняться и без поцелуев в губы. Неймара поймали на измене, но для таких случаев у него особый контракт
Футболист «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар известен своими подвигами как на поле, так и за его пределами. Есть ли более любвеобильный игрок, чем знаменитый бразилец? Вопрос риторический. Его длительный роман с Бруной Маркезини превратился в целую череду расставаний и примирений, которые повторялись как минимум четыре раза.
Независимо от того, был он в отношениях или нет, бразильские СМИ без устали ищут его новых подруг. Но потом Ней нашел свою любовь — ей стала бразильская модель, тоже Бруна, но Бьянкарди. С этой девушкой у футболиста все было, с одной стороны, серьезно, а с другой — по-старому.
Пара вместе посещала мероприятия, выкладывала совместные фото и всячески демонстрировала любовь, но летом 2022-го, через несколько дней после одной из вечеринок, Бруна собрала вещи и уехала из особняка Неймара. Причиной этого называлось то, что девушке очень не понравилось, чем занимался футболист, пока она спала. А он в это время уделял слишком много внимания другим дамам на празднике.
Пара рассталась, а бразилец якобы пошел в полный отрыв. За три месяца после ссоры Неймару приписывали целых пять романов с разными девушками.
Однако 2023 год вновь показал легкомысленную натуру футболиста. Сначала Неймар и Бруна помирились и снова стали встречаться, а в апреле объявили о том, что ждут первенца. Неймар на фото целовал живот беременной девушки — все у них было хорошо, но потом появились уже ставшие привычными новости.
Согласно сведениям колумниста Metropoles Фабиа Оливейры, бразилец снова изменил Бруне, которая уже была не просто в статусе девушки, а матери будущего ребенка. Случилось это у Неймара с блогером Фернандой Кампос перед Днем святого Валентина, то есть практически сразу после восстановления отношений с Бьянкарди. Скриншоты их переписки подтверждают, что форвард «ПСЖ» и Кампос общались с прошлого года, а последний раз встречались предположительно 11 июня — провели 40 минут вместе в квартире в Сан-Паулу.
Бруна не стала устраивать скандал, и есть предположение почему. Бразильский журналист Эрлан Баштош из издания Em Off выдал инсайд о том, что девушка поставила футболисту жесткое условие, а точнее заключила с ним особый контракт. Если Неймар не может контролировать себя, то вводятся правила по его близкому общению с любовницами: он должен действовать осторожно, использовать презервативы и не целовать девушек в губы. Естественно, подобную информацию Бруна опровергла и даже пригрозила недоброжелателям судом.
После этого Неймар вдруг написал целый пост в соцсетях, в котором косвенно признался в изменах, умолял о прощении и клялся в вечной любви:
«Я делаю это для нас двоих и нашей семьи. Не нужно оправдываться за то, что не имеет оправдания. Я видел, как сильно ты переживала из-за всего и как сильно ты хочешь быть рядом со мной. А я — рядом с тобой. Я допустил ошибку. Я был несправедлив к тебе. Осмелюсь сказать, что я совершаю ошибки каждый день, на поле и за его пределами. Но свои ошибки в личной жизни я исправляю дома, наедине с семьей и друзьями... Все это задело одного из самых особенных людей в моей жизни. Женщину, с которой я мечтал идти рядом, мать моего ребенка. Это затронуло твою семью, которая теперь является и моей семьей. Задело в такой важный момент, как материнство.
Я уже извинился за свои ошибки, но чувствую, что должен сделать это публично. Если личное дело стало публичным, извинения должны быть публичными. Я не могу представить себя без тебя. Не знаю, получится ли у нас, но сейчас я точно хочу попробовать. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу укрепит нас. Я люблю тебя«, — написал Неймар.
Судя по тому, что пара появилась вместе на свадьбе друга Неймара, Бруна простила своего непостоянного парня и отца будущего ребенка. Но надолго ли его хватит?
Блогер Фернанда Кампос, которую называют разлучницей, потеряла свой аккаунт в известной соцсети из-за многочисленных жалоб фанатов и вынуждена была завести новый, где рассказала о том, как выглядит ее жизнь теперь.
«Я живу в аду. Меня бьют со всех сторон. Прошу вас не судить меня за то, что я сделала и что мне нужно сделать сейчас. Кто меня знает, понимает, что я не такой монстр, каким меня представляют. В этот момент мне нужно защитить себя, скоро вы узнаете всю правду, потому что она очень проста», — написала девушка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|27
|4
|7
|89-40
|85
|
2
|Ланс
|38
|25
|9
|4
|68-29
|84
|
3
|Марсель
|38
|22
|7
|9
|67-40
|73
|
4
|Ренн
|38
|21
|5
|12
|69-39
|68
|
5
|Лилль
|38
|19
|10
|9
|65-44
|67
|
6
|Монако
|38
|19
|8
|11
|70-58
|65
|
7
|Лион
|38
|18
|8
|12
|65-47
|62
|
8
|Клермон Фут
|38
|17
|8
|13
|45-49
|59
|
9
|Ницца
|38
|15
|13
|10
|48-37
|58
|
10
|Лорьян
|38
|15
|10
|13
|52-53
|55
|
11
|Реймс
|38
|12
|15
|11
|45-45
|51
|
12
|Монпелье
|38
|15
|5
|18
|65-62
|50
|
13
|Тулуза
|38
|13
|9
|16
|51-57
|48
|
14
|Брест
|38
|11
|11
|16
|44-54
|44
|
15
|Страсбур
|38
|9
|13
|16
|51-59
|40
|
16
|Нант
|38
|7
|15
|16
|37-55
|36
|
17
|Осер
|38
|8
|11
|19
|35-63
|35
|
18
|Аяччо
|38
|7
|5
|26
|23-74
|26
|
19
|Труа
|38
|4
|12
|22
|45-81
|24
|
20
|Анже
|38
|4
|6
|28
|33-81
|18
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|2 : 1
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|3 : 1
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|2 : 3
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|1 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|30
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|30
|2
|2