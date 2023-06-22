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Предохраняться и без поцелуев в губы. Неймара поймали на измене, но для таких случаев у него особый контракт

Отдел фото «СЭ»
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Неймар и Бруна Бьянкарди.
Фото Соцсети
Личная жизнь главной бразильской звезды заиграла новыми красками.

Футболист «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар известен своими подвигами как на поле, так и за его пределами. Есть ли более любвеобильный игрок, чем знаменитый бразилец? Вопрос риторический. Его длительный роман с Бруной Маркезини превратился в целую череду расставаний и примирений, которые повторялись как минимум четыре раза.

Независимо от того, был он в отношениях или нет, бразильские СМИ без устали ищут его новых подруг. Но потом Ней нашел свою любовь — ей стала бразильская модель, тоже Бруна, но Бьянкарди. С этой девушкой у футболиста все было, с одной стороны, серьезно, а с другой — по-старому.

Неймар и Бруна Бьянкарди.
Фото Соцсети

Пара вместе посещала мероприятия, выкладывала совместные фото и всячески демонстрировала любовь, но летом 2022-го, через несколько дней после одной из вечеринок, Бруна собрала вещи и уехала из особняка Неймара. Причиной этого называлось то, что девушке очень не понравилось, чем занимался футболист, пока она спала. А он в это время уделял слишком много внимания другим дамам на празднике.

Пара рассталась, а бразилец якобы пошел в полный отрыв. За три месяца после ссоры Неймару приписывали целых пять романов с разными девушками.

Однако 2023 год вновь показал легкомысленную натуру футболиста. Сначала Неймар и Бруна помирились и снова стали встречаться, а в апреле объявили о том, что ждут первенца. Неймар на фото целовал живот беременной девушки — все у них было хорошо, но потом появились уже ставшие привычными новости.

Фото Соцсети

Согласно сведениям колумниста Metropoles Фабиа Оливейры, бразилец снова изменил Бруне, которая уже была не просто в статусе девушки, а матери будущего ребенка. Случилось это у Неймара с блогером Фернандой Кампос перед Днем святого Валентина, то есть практически сразу после восстановления отношений с Бьянкарди. Скриншоты их переписки подтверждают, что форвард «ПСЖ» и Кампос общались с прошлого года, а последний раз встречались предположительно 11 июня — провели 40 минут вместе в квартире в Сан-Паулу.

Фернанда Кампос.
Фото Соцсети

Бруна не стала устраивать скандал, и есть предположение почему. Бразильский журналист Эрлан Баштош из издания Em Off выдал инсайд о том, что девушка поставила футболисту жесткое условие, а точнее заключила с ним особый контракт. Если Неймар не может контролировать себя, то вводятся правила по его близкому общению с любовницами: он должен действовать осторожно, использовать презервативы и не целовать девушек в губы. Естественно, подобную информацию Бруна опровергла и даже пригрозила недоброжелателям судом.

Фото Соцсети

После этого Неймар вдруг написал целый пост в соцсетях, в котором косвенно признался в изменах, умолял о прощении и клялся в вечной любви:

«Я делаю это для нас двоих и нашей семьи. Не нужно оправдываться за то, что не имеет оправдания. Я видел, как сильно ты переживала из-за всего и как сильно ты хочешь быть рядом со мной. А я — рядом с тобой. Я допустил ошибку. Я был несправедлив к тебе. Осмелюсь сказать, что я совершаю ошибки каждый день, на поле и за его пределами. Но свои ошибки в личной жизни я исправляю дома, наедине с семьей и друзьями... Все это задело одного из самых особенных людей в моей жизни. Женщину, с которой я мечтал идти рядом, мать моего ребенка. Это затронуло твою семью, которая теперь является и моей семьей. Задело в такой важный момент, как материнство.

Я уже извинился за свои ошибки, но чувствую, что должен сделать это публично. Если личное дело стало публичным, извинения должны быть публичными. Я не могу представить себя без тебя. Не знаю, получится ли у нас, но сейчас я точно хочу попробовать. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу укрепит нас. Я люблю тебя«, — написал Неймар.

Судя по тому, что пара появилась вместе на свадьбе друга Неймара, Бруна простила своего непостоянного парня и отца будущего ребенка. Но надолго ли его хватит?

Фото Соцсети

Блогер Фернанда Кампос, которую называют разлучницей, потеряла свой аккаунт в известной соцсети из-за многочисленных жалоб фанатов и вынуждена была завести новый, где рассказала о том, как выглядит ее жизнь теперь.

«Я живу в аду. Меня бьют со всех сторон. Прошу вас не судить меня за то, что я сделала и что мне нужно сделать сейчас. Кто меня знает, понимает, что я не такой монстр, каким меня представляют. В этот момент мне нужно защитить себя, скоро вы узнаете всю правду, потому что она очень проста», — написала девушка.

Неймар Сантос
фото
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе взбесил руководство «ПСЖ». «Реал» забыл прошлогодние обиды и готов раскошелиться
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
19
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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