«Монако» и Головин в кризисе: не смогли выиграть в четвертом матче подряд и вылетели из топ-3

Против «Реймса» смотрелись очень слабо.

Последние несколько недель получились для «Монако» крайне турбулентными. И если сначала все шло по нарастающей, то потом клуб из княжества начал входить в пике. Яркая победа над «ПСЖ»; драматичный вылет из Лиги Европы в противостоянии с «Байером», когда после обмена гостевыми победами все решила серия пенальти; разгром от «Ниццы» в дерби Лазурного Берега; ничья с аутсайдером «Труа» — вот такая получается динамика.

При этом главный тренер «Монако» Филипп Клеман старается сохранять спокойствие и, например, не включает активную ротацию состава. Десять человек, вышедших в основе неделю назад против «Труа», появились в старте и во встрече с «Реймсом». Так, в центре обороны пару капитану Акселю Дисаси вновь составил Маланг Сарр, хотя после девяти пропущенных мячей в трех последних матчах можно было бы подумать и о перестановках, тем более что залечил травму Гильермо Марипан. Но в игре с «Реймсом» чилиец остался в запасе. На флангах полузащиты незыблемы позиции Александра Головина и Крепена Диатта, в центре Клеман продолжает доверять Юссуфу Фофана и Элиоту Матазо.

Филипп Клеман. Фото AFP

Единственная перестановка случилась только в группе атаки, которую бельгиец и так ротирует активнее всего. Пару капитану Виссаму Бен Йеддеру составил Магнес Аглиуш. 21-летний юноша — продукт академии «Монако». Был в команде U-19, затем в «Монако Б», теперь вот пытается закрепиться в основе. Для Аглиуша это уже шестое появление в составе в матчах лиги 1 и третье — в основе. Плюс были игры в Кубке Франции и групповом этапе Лиги Европы, где он отбегал тайм против «Ференцвароша». Правда, последний раз Аглиуш выходил на поле еще в начале января в кубковой встрече против «Родез Авейрона», которую «Монако» проиграл в серии пенальти.

Такое внимание к молодому человеку неслучайно: именно он создал самый опасный момент «Монако» в первом тайме, когда отличным пасом вывел один на один Бен Йеддера. Но капитан замешкался, стал обводить вратаря и в итоге упустил возможность для удара. В целом же монегаски смотрелись довольно бледно. Помимо выхода Бен Йеддера можно вспомнить разве что его удар после ошибки кипера «Реймса» Йеванна Диуфа на выходе.

Виссам Бен Йеддер в матче против «Реймса». Фото AFP

Гости же показывали, за счет чего имеют совершенно выдающуюся для команды такого уровня беспроигрышную серию. Последний раз «Реймс» терпел поражение в чемпионате Франции еще 18 сентября (!) и с тех пор не проигрывал 18 туров кряду (+8=10). Забавно, что началась эта серия как раз после разгрома от «Монако» (0:3). Строгая компактная защита, отличная дисциплина, работоспособность и самоотдача, быстрые переходы от обороны к атаке — вот добродетели «Реймса» под руководством англичанина Уилла Стила, чей карьерный взлет похож на сказку. 26 пропущенных мячей — третий показатель в лиге, меньше только у «Ланса» и «Марселя».

Забитый в начале второго тайма гол — отличная иллюстрация. Фоларин Балогун четко открылся под передачу из глубины и не менее четко исполнил удар в дальний угол. 21-летний англичанин, являющийся воспитанником «Арсенала», перебрался в «Реймс» перед началом сезона на правах аренды и здорово раскрылся во Франции — гол в ворота «Монако» стал для него уже 16-м в чемпионате.

Фоларин Балогун отмечает гол в ворота «Монако». Фото AFP

Монегаски старались, имели какие-то полумоменты (один из них был у Головина, который перехватил плохой пас защитника Тома Фоке и бил на исполнение в дальний угол, но недостаточно сильно), однако в конце концов в попытках отыграться просто свалились на навесные передачи. Смотрелось это совсем тоскливо и безыдейно, в отличие от «Реймса», который вполне мог забить второй.

Очевидно, что «Монако» в кризисе: четыре матча без побед во всех турнирах (=1-3), два поражения и ничья в трех последних играх чемпионата. Клуб из княжества вывалился из топ-3 (монегасков обошел «Ланс», разгромивший «Клермон» — 4:0), а попадание в топ-2 и прямая путевка в Лигу чемпионов выглядят все более призрачными задачами. Особенно с учетом качества игры «Монако», которое против «Реймса» было совсем грустным: 1,04 против 1,94 по xG, 1-3 по явным моментам, 3-8 по ударам в створ.

Через неделю «Монако» ждет выезд на Корсику к «Аяччо» — 18-й команде чемпионата. Самое время приходить в себя.