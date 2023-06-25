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Сегодня, 11:30

За что фаны «ПСЖ» возненавидели Месси? До Лео они гнобили Мбаппе и Неймара

Артемий Кутейников
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Футболист «ПСЖ» Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Getty Images
Футболисты Неймар и Килиан Мбаппе.
Неймар и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Фанаты «ПСЖ».
Фото Global Look Press
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У парижан очень требовательные ультрас.

Лео Месси уже покинул «ПСЖ» (следующий сезон он проведет в «Интер» Майами), а его напряженные отношения с болельщиками парижан остаются одной из главных тем, о которой до сих пор рассуждает сам Лео, а также его партнеры по сборной Аргентины.

«У меня нет объяснения, почему фанаты были так настроены ко мне и к Лео, — признался Леандро Паредес, который также выступал в «ПСЖ». — Я провел там четыре года, мне понравился город. Команда выиграла много матчей, была близка к победе в Лиге чемпионов. Но я не могу объяснить реакцию, которую мы получили».

«Видимо, таков их способ вести дела», — добавил сам Месси.

«СЭ» рассказывает о тяжелых отношениях Лео с фанатами, которые начинались с оваций, но привели к расколу.

Фанаты «ПСЖ».
Фото Global Look Press

Проблемы с фанами возникали не только у игроков, но и у клуба

29 апреля 2010 года «ПСЖ» отрекся от фанатской группировки Supras Auteuil: ее участников перестали считать болельщиками и запретили им проход на «Парк де Пренс». При этом всего за два года до этого, в 2008-м, клуб продал фирме права на слоган ici c'est Paris. А в 2015-м умолял вернуться — с уходом Supras Auteuil стадион парижан обрел театральную атмосферу.

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«В 2015-м в клубе поняли, что мертвый стадион даже с лучшими игроками плохо влияет на имидж. С нами встретились, чтобы обсудить, как разжечь пламя на «Парк де Пренс». После роспуска и пяти лет молчания нам предложили сразу 300 мест на финал Кубка лиги. Они приняли нас за музыкальную шкатулку», — обиделись бывшие президенты Supras Auteuil Селим и Бобин.

Фанатов разжаловали за чрезмерную жестокость: причиной разрыва оказалась безжалостная драка с болельщиками «Марселя» в феврале 2010-го, в результате которой скончался один из поклонников «Олимпика». После этого парижане отделались от головорезов на трибунах, но безумства ультрас не прекратились — в августе 2020-го полиция Парижа арестовала 151 болельщика «ПСЖ» после беспорядков на фоне проигранного финала Лиги чемпионов. Также непростые отношения с фанами имели лидеры команды.

Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Трибуны не приняли Месси

Лионель Месси после двух лет в Париже уехал в Майами — 36-летний аргентинец подписал контракт с местным «Интером» на 50 миллионов евро в год и отправился на заслуженную пенсию. Этап в «ПСЖ» вышел противоречивым: семикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл два чемпионата и один Суперкубок Франции, но ни на дюйм не приблизил парижан к победе в Лиге чемпионов — оба раза клуб встрял в 1/8 финала.

Временами аргентинцу даже прилетало за слабую игру — особенно на старте карьеры в «ПСЖ». Лео долго прощупывал пульс французского футбола и за первую половину сезона-2021/22 настрелял в лиге 1 всего 1+5 по системе «гол+пас» — непростительно мало для гения. Но обо всех неудобствах скромный аргентинец высказался только после ухода из клуба.

«Я перешел в «ПСЖ», потому что мне понравился клуб, в команде у меня было достаточно друзей. Казалось, что адаптация должна была пройти проще, чем где-либо еще. Но она далась труднее, намного сложнее, чем я ожидал. Привыкнуть к изменениям оказалось сложно, хотя я и знал людей в команде и поддерживал с ними отношения», — поделился Лео в интервью испанскому AS.

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Месси рассказал и о тяжелых отношениях с болельщиками «ПСЖ», которые ждали от нападающего настоящих чудес. Вначале фанаты с воодушевлением встретили одного из лучших футболистов в истории, но завершилось все оглушительным свистом в адрес Месси во время его прощальной игры за парижан.

«Сначала все было здорово, я получил много поддержки. Но потом люди стали относиться ко мне по-другому. Произошел разрыв со значительной частью поклонников. Конечно, это не было преднамеренно с моей стороны. Такое было и с Неймаром, и с Мбаппе», — рефлексировал аргентинец.

В игре с «Клермоном» болельщики освистали Месси не в первый раз. Только по ходу сезона-2022/23 фаны травили Лео в весенних играх чемпионата с «Ренном» и «Аяччо» и других встречах. Изначально теплые отношения треснули из-за неудач парижан в Лиге чемпионов — первые свистки прилетели гению в сезоне-2021/22 в игре с «Бордо», которая следовала за унизительным вылетом из ЛЧ от «Реала» в 1/8 финала (когда «бланкос» за 17 минут устроили камбэк с 0:2 по сумме двух встреч).

Трибуны не приняли позорный вылет, но терпеливо дали Лео право исправиться в следующей кампании. Вот только через год парижане без шансов отлетели от «Баварии» в первой стадии плей-офф (0:3 по сумме двух игр), после чего претензии к аргентинцу «Парк де Пренс» высвистывал все чаще.

Лео провоцировал трибуны не только неоправданными надеждами, но и вполне реальными поступками. В марте 2023-го Месси пропустил тренировку «ПСЖ» из-за рекламных обязательств перед властями Саудовской Аравии, чем взбесил не только тренера парижан Кристофа Гальтье, но и болельщиков. За это они освистали нападающего в ближайшей игре.

Также фанаты изменили мнение о чемпионе мира из-за следующих пунктов:

  • • долгие и сложные переговоры о новом контракте, которые по итогу провалились;
  • • параллельные переговоры с другими командами;
  • • возникали слухи о досрочных и самовольных уходах аргентинца с тренировок.

«Так по-разному «Парк де Пренс» принял Лео Месси и Килиана Мбаппе. Аргентинцу свистели, хотя часть стадиона ему тоже аплодировала. Французу же достались бурные овации», — написал в соцсетях болельщик парижан после матча с «Ренном» в марте 2023-го.

Футболисты Неймар и Килиан Мбаппе.
Неймар и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Проблемы с фанатами возникали и у Мбаппе с Неймаром

В разговоре с AS Лео упомянул, что непростые отношения с парижской публикой возникали и у других звезд «ПСЖ» — Килиана Мбаппе и Неймара. По отношению к ним фаны капризничали примерно по похожим причинам: Мбаппе особенно доставалось после вылета от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала ЛЧ в 2019 году. После матча около 500 болельщиков парижан ворвались на тренировку команды и смачно оскорбляли футболистов — особенно досталось 21-летнему Килиану.

Трибуны не признавали новым идолом воспитанника «Монако» и фаната «Реала»: не придумывали кричалку в его честь и скандировали воодушевляющие песни в адрес другого форварда команды Эдинсона Кавани. Футболист отвечал такой же прохладой и не благодарил болельщиков после матчей. В клубе беспокоились — дорогущий страйкер ввязался в холодную войну, которая вряд ли позволит ему долго и комфортно находиться на «Парк де Пренс».

«У него есть все, чтобы быть любимцем, даже больше, чем у Неймара или Кавани. Но отношение к нему остается смешанным. Например, у него нет персональной песни», — признавал в диалоге c L'Equipe источник, близкий к «ПСЖ».

Неймар не&nbsp;приехал праздновать чемпионство &laquo;ПСЖ&raquo;, но&nbsp;появился на &laquo;Формуле-1&raquo; и&nbsp;покерном турнире. Неймар играл в покер и развлекался на гонках в Монте-Карло, пока «ПСЖ» оформлял чемпионство. А говорили, что ему тяжело передвигаться

Со временем отношения налаживались: Мбаппе приносил все больше пользы на поле, а фанаты прониклись к двойнику Микеланджело из черепашек-ниндзя. В феврале 2023-го после казни главных врагов из «Марселя» (3:0) болельщики «ПСЖ» в огне фаеров наконец исполнили песню в адрес Килиана, который в том матче оформил 2+1. В последние годы француз превратился в героя «Парк де Пренс» и стал воином света по сравнению с Месси и Неймаром — например, француз вонзил оба мяча в противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ прошлого сезона, пока партнеры оставались в тени.

Неймар привлекал ненависть по уже описанным причинам: при статусе самого дорого игрока в истории за шесть лет в клубе лишь раз пролез в финал ЛЧ и не выиграл заветный трофей, мечтал о камбэке в «Барселону» и периодически пропадал на месяцы. Особенно смущали ежегодные больничные бразильца во время дня рождения его сестры. Все это провоцировало трибуны на травлю в его адрес.

Месси, Мбаппе и Нея хейтили по похожим причинам, но лидеры находятся под давлением в любом топ-клубе. Болельщиков «ПСЖ» же завлекли трансферами лучших игроков в мире и мечтами о мировом господстве, но Париж так и не стал футбольной столицей. Неудивительно, что у фанатов пригорает на символы финансового всемогущества и неоправданных надежд.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Предохраняться и без поцелуев в губы. Неймара поймали на измене, но для таких случаев у него особый контракт
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
19
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
Результаты / календарь
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38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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