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Про Винисиуса и расизм говорят все — даже президент Бразилии. Но на роль борца с ксенофобией звезда «Реала» не тянет

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Он сам превращает каждый выездной матч в войну.

В последние дни Винисиус Жуниор — самый обсуждаемый футболист планеты. Скандалы на почве расизма преследуют бразильца в Испании далеко не первый месяц, но то, что произошло в матче с «Валенсией», вызвало без преувеличения планетарную реакцию. О дискриминации на расовой почве сейчас говорят не только футбольные люди, включая президента ФИФА Джанни Инфантино, но даже президент Бразилии. Дошло до того, что 22 мая выключили освещение знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро — в знак поддержки Винисиуса.

&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. «Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ

В матче с «Валенсией» и правда творилась дичь — бразильского вингера оскорбляли на протяжении всего матча и провоцировали, а закончилось все потасовкой с футболистами хозяев и удалением (которое позже аннулировали, вызвав негодования Испанской футбольной федерации). После этого Вини выкатил большой пост, в котором, в частности, говорил, что «Испания проецирует в мир имидж расистской страны».

Вся эта история запустила цепочку последствий: например, руководство ла лиги раскритиковало работу государственных органов Испании за халатность в борьбе с ксенофобией и расизмом и попросила предоставить организации больше полномочий в борьбе с этими явлениями. Тем временем арестованы три болельщика «Валенсии» за расистские оскорбления в адрес Винисиуса, еще четырех фанатов «Атлетико» поместили под стражу за инцидент, произошедший в январе — тогда они разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке двадцатого номера мадридского гранда.

Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Винисиус прямо сейчас может стать лицом борьбы с расизмом в футболе. Проблема эта, бесспорно, серьезная, да и бороться действительно есть с чем. В Испании и до Вини хватало прецедентов, когда футболистов травили из-за цвета кожи: в 2006-м Самюэль Это'О грозился покинуть поле после оскорблений фанатов, позже Дани Алвес съел брошенный в него с трибун банан, вратарю «Эспаньола» Камени «ухали» в Мадриде и Сарагосе, сейчас достается братьям из «Атлетика» Иньяки и Нико Уильямсу. Но, кажется, еще ни один футболист в истории не только испанского, но и европейского футбола не получал столько расистских оскорблений на такой регулярной основе. А ведь Винисиусу всего 22 года. Совпадение ли это?

Этот пост — не о том, что проблема расизма в испанском и вообще мировом футболе преувеличена. Хотя очевидно, что публичная профессия футболиста подразумевает, что на стадионе найдется ряд неадекватов, которые будут пытаться вывести из себя игрока гостевой команды любым доступным способом. Дело в том, что Винисиус, позиционируя себя чуть ли не как главного борца с расизмом в спорте, на роль позитивного героя откровенно не тянет.

Винисиус Жуниор. В Испании начали «охоту» за молодой звездой «Реала». Чем всех так бесит Винисиус Жуниор

Подробно о всех скандалах и провокациях, зачинщиками которых становился молодой бразилец, мы писали в материале выше. Если вкратце, многие невзлюбили Вини за провокационные танцы после забитых мячей. Его просили так не делать, но он продолжал. Игрокам «Мальорки» Винисиус говорил: «Думаете, вы выиграете?» Трибунам «Местальи» показывал цифру два, намекая на возможный вылет в сегунду. И таких эпизодов предостаточно. Зная то, что Вини с полоборота заводится и выходит из себя, соперники давят на эту болевую точку. Издание As писало, что поведением бразильца недовольны даже партнеры по команде — мол, они не раз просили Винисиуса прекратить заниматься подобными вещами, однако он не прислушивался к советам.

Подтверждает эту версию вратарь «Вильярреала» Пепе Рейна: «Я говорил с Начо и Карвахалем после матча в Кубке Испании и знаю, как ведет себя Винисиус, как оказывает влияние на команду. Будь он моим одноклубником, я сказал бы ему об этом прямо».

Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

И вообще Рейна подсветил важный момент — цвет кожи Винисиуса не является первопричиной тотального хейта: «Я понимаю, что иногда дело не просто в расизме. Скорее всего, фанаты вымещают это на конкретном игроке, потому что он в какой-то момент слишком много говорит. Такое случалось и со мной. Чем меньше ты провоцируешь трибуны, соперников и судей, тем больше уважения ты получишь от всех. Винисиус должен вести себя взрослее и понять некоторые неписаные футбольные ценности и кодексы. Нельзя, чтобы каждая выездная игра превращалась для него в войну. Я осуждаю любой вид расизма, но не может быть такого, что весь мир настроен против тебя, потому что все вокруг расисты».

Добавить что-то тут сложно. Очевидно, ла лига, как и другие чемпионаты, должна бороться с проявлениями ксенофобии на стадионах. Но упрощать и воспринимать ситуацию вне зависимости от контекста также абсолютно неверно. И Винисиусу, если он собирается по-настоящему бороться с дискриминацией, а не хайповать на этом, стоит пересмотреть в первую очередь свое поведение. Авось и расистов вокруг чудесным образом станет меньше.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
Джанни Инфантино
ФИФА
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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27.05 20:00
Севилья – Реал
 - : -
28.05 20:00
Альмерия – Вальядолид
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28.05 20:00
Атлетик – Эльче
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28.05 20:00
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
28.05 20:00
Барселона – Мальорка
 - : -
28.05 20:00
Кадис – Сельта
 - : -
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Хетафе – Осасуна
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Жирона – Бетис
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 25 3 3
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