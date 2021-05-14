«Лучше, чем Месси». Что пишут об игре Головина во Франции

Мнения СМИ и болельщиков о россиянине и игре «Монако» в полуфинале Кубка Франции.

Идеальный удар

То, что Александр Головин начал игру в запасе, было ожидаемо. Во-первых, после коронавируса он всего несколько дней тренировался вместе с командой. Во-вторых, даже в полуфинале главный тренер «Монако» Нико Ковач не отказался от ротации состава, и с первых минут игру снова начал забивший победный мяч «Реймсу» бельгиец Матазо. А отведенного Головину времени хватило, чтобы забить свой первый гол в этом кубковом розыгрыше и внести вклад в выход в финал турнира, который монегаски не выигрывали ровно 30 лет.

Это, впрочем, не принесло нашему легионеру оценок за игру, так как во Франции их не выставляют выходившим на замену футболистам. Но это не значит, что Головина оставили без внимания. В частности, в своем обзоре портал Maxifoot отметил качественный отбор мяча в голевой атаке, а завершающий удар россиянина назван идеальным.

«Прекрасная демонстрация «Монако», которая потрясет Париж на «Стад де Франс», — предвкушает предстоящий финал Maxifoot.

Головин обокрал зевнувшего защитника и положил пятый мяч в ворота «Рюмийи-Вальер» ?



Монегаски сыграют с «ПСЖ» в финале Кубка Франции ? pic.twitter.com/GZdNzEjA5m — Матч ТВ (@MatchTV) May 13, 2021

По версии France Football, лучшим в составе «Монако» стал Фабрегас, а посвященный ему комментарий был озаглавлен «Как в лучшие времена». L'Equipe поддержал выбор в пользу испанца, выставив ему восьмерку и назвав «дирижером оркестра». А Monaco Tribune расщедрился на семерки не только для Фабрегаса, но и для Тшуамени с Бен Йеддером. Самый низкий балл — четверку — получил Фолланд, которого успешно заменил Головин.

Бренд Голо

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops et les Flops двумя героями полуфинала назвал Балло-Туре и Фабрегаса, а провалили игру, по версии этого портала, Фолланд и Сидибе. Защитника критиковали за регулярные ошибки и серию передач в ноги соперникам, тогда как немецкому форварду досталось за промахи из идеальных позиций.

Его даже сравнили с хорошо знакомым российским болельщикам Лассина Траоре. А Бен Йеддер не удержался, опубликовав видео с немыслимым попаданием Фолланда в перекладину и сопроводив пост веселыми смайликами.

Что касается Головина, то его эффективность при выходах на замену — довольно популярная тема у поклонников монегасков. Один из фанатов даже употребил оригинальный термин «Бренд Голо».

«Голо хорошо поставит», — предрек имя автора следующего забитого мяча пользователь The Brain после появления нашего легионера на поле.

«Царь сам создал себе гол», — констатировал Youno_im_Right.

«Лучше, чем Месси», — пошутил в одном из онлайнов английский болельщик joshuabitudes.