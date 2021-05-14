Головин: гол и первый финал Кубка Франции с «Монако»

«Монако» без видимых проблем одолел команду четвертого по силе дивизиона в полуфинале Кубка. В решающем матче монегаски встретятся с «ПСЖ».

Кубок Франции. 1/2 финала

«Рюмийи-Вальер» — «Монако» — 1:5 (1:2)

Голы: Пеже, 20 (1:0). Бозон, 27 — в свои ворота (1:1). Тшуамени, 32 (1:2). Бен Йеддер, 55 (1:3). Фабрегас, 78 (1:4). Головин, 82 (1:5).

«Монако»: Маецки, Сидибе, Балло-Туре, Дисаси, Матсима, Фабрегас (Флорентину, 79), Тшуамени (Фофана, 79), Матазо, Бен Йеддер (Агилар, 71), Фолланд (Головин, 72), Мартинш (Декарпентрие, 83).

Предупреждение: Сидибе, 53.

Судья: Бюке (Франция).

13 мая. Анси. Стадион «Парк де Спорт».

«Монако» в этом сезоне вновь обрел статус топ-клуба и подтвердил это выходом в финал Кубка Франции. Для Головина это особенно важный момент. В первый год он с «Монако» боролся за выживание, во второй — за место в первой десятке. И в том, и в другом сезоне в кубковых турнирах у княжеской команды тоже не клеилось. И вот наконец — первый кубковый финал для Головина, а значит реальный шанс на первый трофей во Франции.

Путь к финалу у «Монако» был извилистым — он побеждал «Ниццу» и «Лион» в гостях, мог вылететь от «Метца» в серии пенальти, но в полуфинале команде Нико Ковача явно повезло с жеребьевкой. В соперниках у «Монако» была сенсация — «Рюмийи-Вальер» из четвертой по силе лиги. Он в последние месяцы вынужден играть только в товарищеских матчах (турнир в четвертой лиге прекращен), но отсутствие нормальной практики не помешало войти в четверку лучших в Кубке.

Стадион у клуба из 15-тысячного городка крошечный, поэтому гранда «Рюмийи-Вальер» принимал в соседнем Анси. И болельщики как следует зарядили футболистов перед игрой. «Рюмийи» даже открыл счет — и, кстати, забил очень красивый гол.

Но заряда хватило лишь на половину тайма. Ковач выпустил смешанный состав, хотя многие лидеры вышли в основе — в частности, пара Бен Йеддер — Фолланд осталась на месте. Правда, немец после передачи француза в первом тайме с пары метров попал в перекладину, но тот момент был далеко не решающим. К тому времени «Монако» уже вел со счетом 2:1 и едва ли переживал за исход.

Головин остался в запасе. Как известно, российский полузащитник недавно сдал положительный тест на коронавирус, из-за которого пропустил ключевую встречу лиги 1 с «Лионом», но в минувшее воскресенье сыграл чуть больше 10 минут в матче с «Реймсом». На этот раз Ковач отмерил Головину в два раза больше. Александр вообще мог выйти на поле примерно на 65-й минуте, но мяч не выходил за пределы поля вплоть до 70-й, так что пришлось потерпеть.

В прошлой игре Головин заменил Бен Йеддера, на этот раз другого нападающего — Фолланда. И именно впереди наш хавбек и провел заключительную треть часа. Действовал чуть левее, мог забить почти сразу — сместился с края в центр и пробил с правой ноги выше ворот. Счет тогда уже был 3:1, так что рисковать было позволительно. Но Головин был нацелен на гол, чего и добился. Полузащитник подкараулил ошибку защитника под прессингом, перехватил мяч и спокойно поразил дальний угол. Весь гол целиком — заслуга Александра.

Головин обокрал зевнувшего защитника и положил пятый мяч в ворота «Рюмийи-Вальер» ?



Монегаски сыграют с «ПСЖ» в финале Кубка Франции ? pic.twitter.com/GZdNzEjA5m — Матч ТВ (@MatchTV) May 13, 2021

Для Головина это первый мяч с 7 февраля — в тот день он оформил хет-трик в чемпионате в ворота «Нима», а сейчас забил ничего не значащий гол. Забавно, что пятый. Последние три мяча Алексея Миранчука за «Аталанту» тоже были пятыми в матчах для его команды (с «Кротоне», «Болоньей» и «Пармой»). Но если для экс-хавбека «Локомотива» это обыденность, то для Головина — исключение. С высокой долей вероятности можно утверждать, что 19 мая Головин выйдет на финал в стартовом составе. Соперник — «ПСЖ», который в текущем чемпионате дважды уступил «Монако». Чтобы наш хавбек завоевал первый трофей во Франции, нужно победить в третий раз.