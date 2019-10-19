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Златан Ибрагимович: «Мбаппе всегда придется соответствовать завышенным требованиям»

14:45
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал совет форварду «ПСЖ» Кильяну Мбаппе. По словам 38-летнего шведа, к французу будут всегда завышенные требования.

— Я хотел бы дать совет Мбаппе, — цитирует La Gazzetta dello Sport Ибрагимовича. — Он очень рано добился успеха, в самой молодости. Поэтому ему всегда придется соответствовать завышенным требованиям. Ему нужно все время работать над собой, чтобы быть более голодным, чем остальные.

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