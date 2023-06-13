Зидан: «На моем месте логично думать о работе со сборной Франции, но сейчас не тот момент»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил о желании возглавить сборную Франции в будущем.

«Я часто говорил, что когда ты играл за сборную Франции как футболист, а потом становишься тренером, то логично будет подумать о том, чтобы возглавить национальную команду. Но сейчас не тот момент для этого. Я играл в «Кане», потом поехал в «Бордо». Затем я был в «Ювентусе» и «Реале». Я переходил в новый клуб за новым и более серьезным опытом. Мы называем это амбициями. Я всегда был амбициозным и верил в себя», — приводит слова Зидана GQ.

Зидан находится без работы уже на протяжении двух лет. Последний клуб специалиста — «Реал».

Он возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).