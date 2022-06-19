«Монако» объявил об уходе Джибриля Сидибе из клуба

Защитник Джибриль Сидибе покинул «Монако».

Клуб не стал продлевать контракт с 29-летним французом. Футболист стал свободным агентом.

Сидибе выступал за «Монако» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 26 матчах и не отличился результативными действиями.