«Монако» объявил об уходе Джибриля Сидибе из клуба
Защитник Джибриль Сидибе покинул «Монако».
Клуб не стал продлевать контракт с 29-летним французом. Футболист стал свободным агентом.
Сидибе выступал за «Монако» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 26 матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: https://www.asmonaco.com/merci-djibril/
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