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Сегодня, 13:37

«Монако» объявил об уходе Джибриля Сидибе из клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник Джибриль Сидибе покинул «Монако».

Клуб не стал продлевать контракт с 29-летним французом. Футболист стал свободным агентом.

Сидибе выступал за «Монако» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 26 матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.asmonaco.com/merci-djibril/
Джибриль Сидибе
Футбол
ФК Монако
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