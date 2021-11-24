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Зидан отклонил предложение возглавить «ПСЖ»

17:00
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Зинедин Зидан отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» возглавить клуб, сообщает AS.

По информации источника, французского специалиста не смогли уговорить возглавить команду в текущем сезоне, несмотря на перспективный проект развития и твердое первое место в турнирной таблице лиги 1.

Ранее сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может покинуть клуб для того, чтоб возглавить «Манчестер Юнайтед».

Контракт 49-летнего аргентинца с французским клубом действует до 2023 года.

Дополнительная информация:

as.com

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Анна Горшкова все материалы автора

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