Зидан отклонил предложение возглавить «ПСЖ»
17:00
Зинедин Зидан отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» возглавить клуб, сообщает AS.
По информации источника, французского специалиста не смогли уговорить возглавить команду в текущем сезоне, несмотря на перспективный проект развития и твердое первое место в турнирной таблице лиги 1.
Ранее сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может покинуть клуб для того, чтоб возглавить «Манчестер Юнайтед».
Контракт 49-летнего аргентинца с французским клубом действует до 2023 года.
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