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Мбаппе уверен в своем решении перейти из «ПСЖ» в «Реал»

20:21
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверен в своем решении перейти в «Реал», сообщает Marca.

По данным источника, ни переход Лионеля Месси в клуб, ни возможное назначение Зинедина Зидана на пост тренера «ПСЖ» не повлияли на решение 22-летнего француза.

Как сообщает источник, руководство «Реала» ждет 1 января, чтобы попытаться подписать нападающего.

В этом сезоне Мбаппе провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/psg/2021/11/24/619e18a546163fdd028b45c3.html

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Анна Горшкова все материалы автора

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