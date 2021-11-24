Мбаппе уверен в своем решении перейти из «ПСЖ» в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверен в своем решении перейти в «Реал», сообщает Marca.

По данным источника, ни переход Лионеля Месси в клуб, ни возможное назначение Зинедина Зидана на пост тренера «ПСЖ» не повлияли на решение 22-летнего француза.

Как сообщает источник, руководство «Реала» ждет 1 января, чтобы попытаться подписать нападающего.

В этом сезоне Мбаппе провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач.