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Жунинью: «С Силвинью «Лион» потерял атакующую игру»

13:06
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Спортивный директор «Лиона» Жунинью прокомментировал назначение Руди Гарсия на пост главного тренера. Он признал, что эксперимент с приглашением Силвинью был неудачным.

— Я летом привел в «Лион» Силвинью, который отличался по типажу от предыдущих тренеров «Лиона», — цитирует AFP Жунинью. — Это не сработало. Мы потеряли тот фундамент, который нам оставил Брюно Женезьо. У нас была атакующая результативная команда. Это пропало в последние недели. Надеемся, что Руди быстро найдет способ улучшить наше положение.

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