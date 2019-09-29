Жунинью не исключил отставки Силвинью

Спортивный директор «Лиона» Жунинью рассказал о предстоящем разговоре с президентом клуба Жаном-Мишелем Оля. Он отметил, что не исключает отставки главного тренера Силвинью.

— Тренер первый, кому угрожает отставка — таков закон футбола, — приводит слова Жуниньо RMC Sport. — За ним всегда последнее слово, и с него всегда спрашивают первым. Когда команда не побеждает, на месте президента вы бы сделали то же самое, верно? Так работает футбол. Зависит ли мое положение от Силвинью? Не полностью, но именно я выбрал тренера и несу ответственность за него. К сожалению, его тренерские наработки не проходят на 100 процентов.

Я не говорю, что назрела необходимость для кардинальных перемен, я не знаю. Мне не нравится отношение игроков, и у нас не так много времени на исправление. Легко свалить всю вину на тренера, но игроки должны реагировать на ситуацию. Я уже говорил с лидерами команды трижды. Мы снова встретились в пятницу перед тренировкой, и я думал, мы увидим другой «Лион» сегодня днем.