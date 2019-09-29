Жунинью: «Мы играем ужасно»

Спортивный директор «Лиона» Жунинью рассказал о предстоящем разговоре с президентом клуба Жаном-Мишелем Оля. Накануне команда уступила «Нанту» (0:1) в восьмом туре чемпионата Франции.

— Я пришел сюда из уважения к вам и болельщикам, — заявил бразилец собравшимся журналистам. — После такого поражения я должен был это сделать. Мы все опустошены. Мы играем ужасно, невозможно смотреть на то, что мы делаем с мячом. Игроки не видят никаких решений, мы не видим партнеров, которые расположены в паре метров. Президенту предстоит принять важные и тяжелые решения, и мы обсудим ситуацию вечером. Посмотрим, какие будут итоги.

После 8 туров «Лион» располагается на 11 месте с 9 очками в чемпионате Франции. С этого сезона «ткачей» тренирует Силвиньо.