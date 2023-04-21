Жиру высказался о выборе Мбаппе капитаном сборной Франции

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал капитанскую повязку форварда «ПСЖ «Килиана Мбаппе в национальной команде.

«У Мбаппе есть все возможности, это хорошо для него. Он является лучшим связующим звеном между поколениями и хорошо ладит со СМИ. Килиан знает, чего хочет, а еще красноречив в раздевалке. Он хотел эту роль, и она ему нравится», — сказал Жиру в интервью L'Equipe.

Мбаппе получил капитанскую повязку в сборной Франции после завершения карьеры в национальной команде бывшего капитана Уго Льориса. Сообщалось, что этим решением был разочарован форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, который тоже претендовал на роль капитана.