Неймар: «Скоро я вернусь в «Сантос»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о планах вернуться в «Сантос».

«Однажды я вернусь. Я скоро вернусь», — цитирует Неймара Globo Esporte.

31-летний бразилец является воспитанником «Сантоса». В 2013 году он перешел в «Барселону», откуда 4 года спустя перебрался в «ПСЖ». В текущем сезоне он провел за парижан 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Контракт Неймара с клубом рассчитан до 2025 года.