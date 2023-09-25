Жиго — о 0:4 с «ПСЖ»: «Ни у кого из нас не хватило яиц»
Защитник «Марселя» Самюэль Жиго подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:4).
«Мы очень рано пропустили — и наш план быстро провалился. Нельзя выходить на матч с таким настроем, когда играешь с «ПСЖ». Мы их слишком уважаем. Да, конечно, у них хорошие игроки... Но во втором тайме ни у кого из нас не хватило яиц. У нас были один или два эпизода, когда матч мог перевернуться. Когда играешь такие матчи, не нужно оправдываться. Сегодня нас превзошли», — приводит слова Жиго One football.
Мбаппе в этой игре получил повреждение левой лодыжки и был вынужден покинуть поле.
«ПСЖ» с 11 очками расположился на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» идет на 7-й строчке, имея в активе 9 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брест
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|
2
|Ницца
|6
|3
|3
|0
|8-4
|12
|
3
|ПСЖ
|6
|3
|2
|1
|14-6
|11
|
4
|Монако
|6
|3
|2
|1
|15-8
|11
|
5
|Страсбур
|6
|3
|1
|2
|7-8
|10
|
6
|Гавр
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
7
|Марсель
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
8
|Ренн
|6
|1
|5
|0
|10-6
|8
|
9
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
10
|Нант
|6
|2
|2
|2
|11-11
|8
|
11
|Метц
|6
|2
|2
|2
|7-10
|8
|
12
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
13
|Монпелье
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
14
|Лорьян
|6
|1
|3
|2
|10-12
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|
16
|Ланс
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
17
|Лион
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
|
18
|Клермон Фут
|6
|0
|1
|5
|5-12
|1
|22.09
|22:00
|
Монако – Ницца
|0 : 1
|23.09
|18:00
|
Нант – Лорьян
|5 : 3
|23.09
|22:00
|
Брест – Лион
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Метц – Страсбур
|0 : 1
|24.09
|16:00
|
Гавр – Клермон Фут
|2 : 1
|24.09
|16:00
|
Ланс – Тулуза
|2 : 1
|24.09
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|0 : 0
|24.09
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|4 : 0
|26.09
|22:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Набиль Алиуи
Гавр
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0