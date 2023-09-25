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Жиго — о 0:4 с «ПСЖ»: «Ни у кого из нас не хватило яиц»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Марселя» Самюэль Жиго подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:4).

«Мы очень рано пропустили — и наш план быстро провалился. Нельзя выходить на матч с таким настроем, когда играешь с «ПСЖ». Мы их слишком уважаем. Да, конечно, у них хорошие игроки... Но во втором тайме ни у кого из нас не хватило яиц. У нас были один или два эпизода, когда матч мог перевернуться. Когда играешь такие матчи, не нужно оправдываться. Сегодня нас превзошли», — приводит слова Жиго One football.

Мбаппе в этой игре получил повреждение левой лодыжки и был вынужден покинуть поле.

«ПСЖ» с 11 очками расположился на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» идет на 7-й строчке, имея в активе 9 очков.

Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» разгромил «Марсель» в домашнем матче
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 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
6
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
7
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
8
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
9
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
12
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
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Монако – Ницца
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Нант – Лорьян
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Брест – Лион
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24.09 14:00
Метц – Страсбур
 0 : 1
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 2 : 1
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 2 : 1
24.09 18:05
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