Женщина-арбитр Фраппар получила от L'Equipe единицу за судейство в полуфинале Кубка Франции

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Авторитетное французское издание L'Equipe крайне низко оценило работу судейской бригады на матче 1/2 финала Кубка Франции «Лион» — «Валансьен» (3:0). Женщина-арбитр Стефани Фраппар получила 1 из 10 баллов за свою работу.

«Отвратительный матч», — написало издание.

В 2022 году Фраппар стала первой женщиной-судьей в истории мужских чемпионатов мира. Она работала главным арбитром на матче Германия — Коста-Рика.