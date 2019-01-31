Жемерсон: "Монако" хочет победить, чтобы обрести уверенность"

Защитник "Монако" Жемерсон поделился своими ожиданиями от предстоящей домашней игры против "Тулузы" в рамках 23-го тура чемпионата Франции, сообщает официальный сайт монегасков.

– Игроку трудно всегда быть в своих лучших кондициях. Есть взлеты и падения, как в жизни. Доверие вернется, тренер меня знает. Самое главное – это работать каждый день.

Против "Генгама" я играл в полузащите. Это было в новинку. "Монако" сейчас находится в сложной ситуации. Необходимо двигаться от матча к матчу. Не обращая внимания на соперника или уровень его мастерства. "Монако" хочет победить, чтобы обрести уверенность, – приводит слова Жемерсона официальный сайт монегасков.

"Монако" – "Тулуза": чемпионат Франции, онлайн-трансляция, 2 февраля, начало – в 22.00 (мск).

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