Рамос пропустит матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей» из-за травмы

Рамос не сыграет против «Ниццы» в Кубке Франции из-за травмы

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч в 1/8 финала Кубка Франции против «Ниццы», сообщает официальный сайт парижского клуба.

У 35-летнего испанца мышечная травма правой икры. Защитник пройдет повторное обследование в середине недели.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в пяти матчах за «ПСЖ» и забил один мяч.