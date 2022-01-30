Полузащитник «Лиона» Гимарайнс перешел в «Ньюкасл»

Полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайнс перешел в «Ньюкасл», сообщает сайт французского клуба.

L'Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international br?silien Bruno Guimar?es au club anglais de @NUFC pour un montant total *bonus compris de 50,1M€, ainsi que d'un int?ressement de 20% sur une ?ventuelle plus-value. https://t.co/JeKatWkEBy — Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2022

Сумма сделки с учетом бонусов может составить 50,1 миллиона евро. Также «Лион» может получить 20 процентов от суммы следующего трансфера 24-летнего бразильца.

В сезоне-2021/22 Гимарайнс провел 25 матчей за «Лион», на его счету 6 результативных передач.