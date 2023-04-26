Защитник «Нанта» поделился ожиданиями от финала Кубка Франции против «Тулузы»

Защитник «Нанта» Фабьен Сентонз поделился ожиданиями от финала Кубка Франции против «Тулузы».

«Мы постараемся переключиться, забыть о лиге 1 на этой неделе, чтобы сосредоточиться на финале Кубка и попытаться выиграть его. Когда ты попадаешь на эту стадию соревнований, это не случайность, а потому что ты обычно проводишь хороший сезон, такова логика вещей. Однако мы в финале Кубка, хотя в лиге 1 у нас не лучшее положение. Я не думаю, что это хорошо сочетается, вот что меня немного беспокоит. Мы постараемся сохранить концентрацию на матч», — приводит слова Сентонза RMC Sport.

В лиге 1 «Нант» занимает 16-е место, набрав 32 очка в 32 матчах.

Финал Кубка Франции состоится в субботу, 29 апреля. Начало — в 22.00 мск.