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Защитник «Нанта» поделился ожиданиями от финала Кубка Франции против «Тулузы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Нанта» Фабьен Сентонз поделился ожиданиями от финала Кубка Франции против «Тулузы».

«Мы постараемся переключиться, забыть о лиге 1 на этой неделе, чтобы сосредоточиться на финале Кубка и попытаться выиграть его. Когда ты попадаешь на эту стадию соревнований, это не случайность, а потому что ты обычно проводишь хороший сезон, такова логика вещей. Однако мы в финале Кубка, хотя в лиге 1 у нас не лучшее положение. Я не думаю, что это хорошо сочетается, вот что меня немного беспокоит. Мы постараемся сохранить концентрацию на матч», — приводит слова Сентонза RMC Sport.

В лиге 1 «Нант» занимает 16-е место, набрав 32 очка в 32 матчах.

Финал Кубка Франции состоится в субботу, 29 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Источник: RMC Sport
Футбол
ФК Нант
ФК Тулуза
0
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 24 3 5 75-31 75
2
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
3
 Марсель 32 20 7 5 59-31 67
4
 Монако 32 18 7 7 66-46 61
5
 Лилль 32 16 8 8 57-40 56
6
 Ренн 32 16 5 11 51-34 53
7
 Лион 32 14 8 10 50-36 50
8
 Реймс 32 11 14 7 40-34 47
9
 Ницца 32 11 12 9 39-31 45
10
 Лорьян 32 12 9 11 43-44 45
11
 Клермон Фут 32 13 7 12 35-43 46
12
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
13
 Монпелье 32 12 4 16 48-52 40
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
16
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
17
 Страсбур 32 7 11 14 43-53 32
18
 Труа 32 4 10 18 41-69 22
19
 Аяччо 32 6 4 22 22-58 22
20
 Анже 32 3 5 24 25-68 14
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28.04 22:00
Страсбур – Лион
 - : -
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 - : -
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 - : -
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 - : -
30.04 16:00
Ренн – Анже
 - : -
30.04 16:00
Труа – Ницца
 - : -
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 - : -
30.04 21:45
Марсель – Осер
 - : -
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 - : -
3.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
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ПСЖ

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