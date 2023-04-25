«ПСЖ» планирует следующий сезон без Месси. В клубе считают, что он хочет слишком много денег

«ПСЖ» планирует следующий сезон без Месси. В клубе считают, что он хочет слишком много денег

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси покинет команду в конце сезона, сообщает Le Parisien.

По информации источника, руководство парижан уверено, что переговоры с 35-летним аргентинцем провалились из-за того, что он хочет слишком много денег. Действующее соглашение форварда истекает летом этого года.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 36 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 19 голевых передач.